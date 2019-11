Efter SM-guldet: "Vi måste använda de pengar som finns"

Djurgården säkrade på lördagen sitt tolfte SM-guld. Guldet innebär också kvalspel till Champions League. Enligt klubbens VD Henrik Berggren finns det en plan för det.

- Vi måste använda de pengar som finns och sätta dem i arbete. Det är banalt och självklart, men det gäller att leva efter det i vardagen. Det är mitt ansvar, säger VDn Henrik Berggren till Expressen.

AIK lyckades inte som mästare att kvala in varken till Champions League eller Europa League.

I juli 2020 är det Djurgårdens tur att påbörja kvalet till Europas förnämsta fotbollsturnering.

- Just i dag är jag inte där (Europaspel). Nu ska jag vara här och nu. Vi skrev upp rehabprogrammet på tavlan här inne. Nej. Det är jävligt kul att vi ska testa vingarna i Champions League. Vi är inte där överhuvudtaget just nu, säger Henrik Berggren till Expressen.

Men Berggren berättar också att några större förändringar kommer det inte att bli i sättet som han leder klubben.

- Vi kommer inte att ändra vår idé om hur vi ska driva Djurgården. Vi ska fira och festa en vecka, sedan ska vi jobba på med vår idé som vi har gjort de senaste sex åren. Vi kommer inte att bli sturska eller stöddiga, utan jobba på med en lite mer ödmjuk stil. Vi kanske inte kan smyga under radarn på samma sätt som under våren och sommaren, vi har kunnat smyga, säger Henrik Berggren.