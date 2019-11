PROVLÄS PLUS: Guldstriderna vi aldrig glömmer

Du provläser en FD Plus-artikel

Allsvenskans guldstrider har varit många genom åren - vissa mer nerviga än andra - och där det avgjorts sent i de andra halvlekarna vart guldet skulle hamna. FD har blickat tillbaka i historien och hittat tio klassiska exempel på guldstrider vi minns och det finns ett exempel som är än mer dramatiskt än i år där tre klubbar ännu kan vinna SM-guld.



Frågan är om 2019 års jämna toppstrid kommer kunna slå sig in på den här listan?

1968



1968 utspelades det en guldstrid som ännu saknar motstycke i allsvenskan. Inför näst sista omgången var det fem lag som kunde ta SM-guld. Malmö FF och Djurgården var med redan då. I övrigt handlade det om Öster, IFK Norrköping och Örebro som också hade möjligheten att ta guldet. MFF och Dif på samma poäng, med målskillnadsfördel för MFF. Öster, Norrköping och Örebro, alla tre, en poäng bakom toppduon. I sista omgången blev det än mer dramatiskt. Både Malmö FF och Djurgården spelade oavgjort i sina respektive matcher. MFF 0-0 mot Elfsborg och Djurgården 1-1 mot IFK Göteborg. Det bjöd in de tre övriga lagen i kampen. Fyra lag slutade på samma poäng vilket betydde att medaljerna avgjordes på målskillnad. Högst upp? Östers IF som inte varit i ledning någon gång under hela säsongen. Man vann serien med plusmål mot MFF, fyra bättre än Norrköping och Djurgården fick nöja sig med en fjärdeplats.

1994

Säsongen 94 var det tre lag som gjorde upp om SM-guldet. IFK Göteborg i pole position som hade ledningen med två poäng före Örebro SK och Malmö FF inför den sista omgången.

Och nere i Malmö skulle just Malmö FF och IFK Göteborg mötas, samtidigt som Örebro också reste till Skåne för möte med nästjumbon Landskrona BoIS. Premisserna var att IFK Göteborg var piskat att vinna om Örebro besegrade Landskrona. Oavgjort skulle inte räcka, då "Blåvitts" målskillnad var fyra mål sämre än Örebros. MFF i sin tur fick hoppas på seger för Landskrona för att stoppa Örebros möjlighet att ta SM-guld om MFF besegrade IFK Göteborg. MFF:s målskillnad var nämligen tio mål sämre än Örebros.

Örebro som aldrig vunnit ett SM-guld, skulle bli svenska mästare - i 45 minuter.

Blåvitt tog ledningen nere i Malmö genom en fin vänstervolley av Stefan Lindqvist men bara någon minut senare utjämnade Jörgen Pettersson och i nästan samma ögonblick nickade Miroslaw Kubisztal in sitt 19:e mål för säsongen till 1-0 för Örebro och därmed var närkingarna mästare om resultatet i Malmö skulle hålla i sig. Örebro gjorde sitt och gick fram till 3-0 mot Landskrona som blev degraderat. Men med kvarten kvar blinkade 1-2 upp på tavlan på Landskrona IP. Det hade blivit mål i Malmö, där Mikael Martinsson dykt upp i mitten framför Jonnie Fedel i Malmö-målet och varit först på ett inlägg från vänster från Jesper Blomqvist. IFK Göteborg kunde fira SM-guldet. Men det missade SM-guldet till trots så var det främst bara glada miner hos ÖSK, där tränaren Sven Dahlkvist föstes in i duschen efteråt.

– I fem minuter var vi ledsna. Men det här är vi fullt nöjda med. Den här säsongen som vi gjort, sade ÖSK-tränaren Dahlkvist till SVT efter matchen.

1998

AIK gick upp i serieledning i den 23:e omgången via 2-0 mot Örebro men blev passerat av Helsingborg i den 25:e och näst sista omgången efter att AIK spelat 0-0 borta mot Trelleborg och Helsingborg samtidigt vunnit med 2-0 hemma mot Elfsborg.

Fördel Helsingborg som "bara" skulle ned till Göteborg för att på Ullevi "städa av" redan nedflyttningsklara BK Häcken. Samtidigt mötte AIK redan kvalklara Örgryte på Råsunda.

Men BK Häcken ville uppenbarligen göra en bra avslutning av säsongen och Mathias Larsson gjorde 1-0 till Häcken i den första halvleken som framkallade jubel bland åskådarna på Råsunda. Men det dröjde till början av den andra halvleken innan AIK blandade sig i SM-guldkampen på riktigt genom ett mål av Alexander Östlund som sköt ett lågt skott efter att Nebojsa Novakovic tagit ned ett inlägg på bröstet.

I Göteborg gav Mattias Jonson gav dock Helsingborg nytt hopp genom ett kvitteringsmål men det räckte inte i och med att AIK ledde hemma på Råsunda. Ett kvitteringsmål för Örgryte skulle ordna status quo eller om HIF själva gjorde ett till mål framåt. Men i stället var det Mathias Larsson som med ett lågt skott som gav Häcken ledningen och stärkte AIK:s chans till SM-guld. Matchen i Göteborg var slut före matchen på Råsunda, där Örgryte fortsatte göra framstötar. Niclas Sjöstedt hade en riktigt fin nick på två minuters tilläggstid som Mattias Asper gjorde en fin räddning på. Bara sekunder senare blåste Leif Sundell av matchen. Radiosportens sändning lades ut i högtalarsystemet på Råsunda när Sundell blåste av och när Lasse Granqvist förkunnade att det var slut i Göteborg så sprack hela arenan upp i ett guldjubel.

FotbollDirekts krönikör Patrick Ekwall minns tillbaka:

"Jag minns nog framförallt den sensationella utgången av guldstriden 1998.

Helsingborg ledde serien med en poäng före sista omgången och HIF skulle bara åka till Göteborg och "hämta hem" guldet mot redan nedflyttningsklara Häcken.

Matchen förlades till och med till Nya Ullevi, eftersom Rambergsvallen inte ansågs lösa publikanstormningen från Helsingborg.

AIK skulle ta sig an Örgryte på Råsunda och det kändes mest som en match som skulle spelas av.

Jag fanns på TV4 då och hade förstås hoppats att få vara på guldmatchen, den som skulle spelas i Göteborg, men Ola Wenström fick åka till Häcken-HIF.

Jag fick leta fram vinterkläderna den där dagen och ta mig till AIK-Öis, som vi alla trodde skulle bli en helt betydelselös match och knappt värd många sekunder i rutan.

Men utvecklingen blev högst sensationell.

I Göteborg drabbades HIF. av nån sorts psykos och pallade inte för trycket när Häcken vann med 2-1.

Samtidigt som Alexander Östlund petade in AIK:s enda mål i snöfallet mot Örgryte.

Vilket blev guldmålet och en högst sensationell situation.

Istället för en "lugn dag" på jobbet blev det guldreportage hela natten lång.

Bland mycket som var speciellt med den säsongen var AIK bara gjorde 25 mål men hade ett ramstarkt försvarsspel lett av Johan Mjällby. Och inget annat lag i allsvenskan, inte ens de två som åkte ut, gjorde färre mål än 25."

2004

Den här säsongen var det helt jämnt i toppen av allsvenskan inför den sista omgången.



Halmstad i serieledning på 49 poäng och 26 plusmål, Malmö FF tvåa på 49 poäng och 22 plusmål. Bakom skuggade IFK Göteborg med 46 poäng och 13 plusmål men att "Blåvitt" skulle blanda sig i SM-guldstriden var inte tänkbart, då laget mötte just Halmstad i den sista omgången.

Och det blev också Halmstad som kopplade guldgreppet genom att ta ledningen precis före halvtidsvilan mot IFK Göteborg. Dusan Djuric var det som gjorde lagets ledningsmål och då det stod 0-0 i halvtid mellan Malmö FF och Elfsborg var SM-guldet åter i Halmstad, som några år innan vunnit guld 1997 och 2000.

Men det var i den andra halvleken respektive match skulle avgöras. På Örjans Vall tilldömdes IFK Göteborg en straffspark och Magnus "Ölme" Johansson klev fram och tryckte in 1-1. Och nästan exakt samtidigt på Malmö Stadion pekade Jonas Eriksson på straffpunkten efter att Niklas Skoog gjorts ned i straffområdet. Skoog var själv exekutor men Johan Wiland gjorde en fin räddning. Returen dock ut till Jon Inge Höiland som tryckte in bollen i nätmaskorna. Det blev matchens enda mål och då 1-1 stod sig matchtiden ut på Örjans Vall blev det Malmö FF som kunde lyfta SM-bucklan för första gången sedan 1989.

– Det här är helt fantastiskt. Det är det bästa jag varit med om i mitt fotbollsliv. Ja, kanske hela mitt liv, sade Malmöbacken Olof Persson till Canal+ efter matchen.

MFF lade där grunden för den framgångsrika eran under sportchefen Hasse Borgs ledning. Den era som alltjämt pågår.

2006

Det här året var det bara en poäng som skilde mellan Elfsborg och AIK under de tre sista omgångarna innan den avslutande. Förutsättningarna även den gången var glasklara. Elfsborg hade inte råd med förlust mot Djurgården om AIK besegrade Malmö FF på hemmaplan.

Gnaget gjorde också sitt genom 3-0 på Malmö FF men målen började trilla in efter att Elfsborg gjort 1-0 genom Joakim Sjöhage i den 39:e minuten och därmed höll Boråslaget undan. Det som blev den stora snackisen efteråt var dock den hands på Andreas Augustsson i eget straffområde som domare Peter Fröjdfeldt inte blåste straffspark på i den 89:e minuten. Då hade en Djurgårdsspelare tvingats ställa sig inför valet att skjuta SM-guldet till AIK eller inte, då ett oavgjort resultat mellan Elfsborg och Djurgården hade räckt för ett guld till AIK.

AIKs lagkapten Daniel Tjernström var klädsamt återhållsam i kommentarerna efter matchen.

– Jag har hört talas om det, men vad ska jag säga? Var det en straff, så skulle det förstås ha blivit dömt straff. Men det är inget som vi kan gräma oss åt, sådant händer i matcherna, och vem vet - Djurgården kanske hade missat straffen, sade han till TT.

2007

Tre lag gjorde upp om SM-guldet inför sista omgången. IFK Göteborg, Djurgården och Kalmar FF låg alla inom en poängs marginal. "Blåvitt" och Djurgården på lika många poäng men med fyra plusmål bättre för Blåvitt än för Dif. Kalmar poängen bakom.



I sista omgången hade alla tre lagen hemmamatcher. Blåvitt fick besök av Trelleborg. Djurgården tog emot BP på Stadion och AIK hade rest ned till Fredriksskans för att vara Kalmars motstånd i den sista matchen.

Men det hela blev tämligen odramatiskt. Thomas Olsson gav IFK Göteborg ledningen redan i den sjunde minuten, då han snappade upp bollen i ett passivt Trelleborgs FF-försvar och i den 34:e gjorde Pontus Wernbloom på nick 2-0 på ett regnigt Ullevi. Då var det fortfarande 0-0 på Stadion och på Fredriksskans. Patrik Ingelsten och Cesar Santin gjorde varsina mål för Kalmar mot AIK i den andra halvleken samtidigt som Djurgården fortfarande hade problem att göra mål mot BP. Men då Trelleborg inte förmådde att göra mål mot "Blåvitt" blev det en ren defilering för IFK Göteborg mot SM-guldet. Djurgården - BP slutade till slut 0-1 efter ett mål av Olof Guterstam i 77:e minuten.

2009

Det blev det ett härligt race "ända in i kaklet" säsongen 2009. Från omgång 26 till 29 skilde det bara en poäng mellan serieledande AIK och tvåan IFK Göteborg. I den näst sista omgången hade AIK chansen att ha ledningen med tre poäng före "Blåvitt" inför sista omgången, där lagen skulle mötas. Blåvitt mötte Halmstad och spelade 2-2 och dagen efter mötte AIK Örebro hemma på Råsunda och det såg lovande ut för AIK efter ett mål av Martin Mutumba i den 57:e minuten. Men en rensning via ryggen på Daniel Örlund gav 1-1 för Örebro och därmed krävdes det minst en poäng för AIK att säkra SM-guldet i den rena finalen på Gamla Ullevi.

Och det blev nervöst i AIK-lägret när Thomas Olsson i den första halvleken bröstade in 1-0. Därmed guldläge för IFK Göteborg och det stod sig till drygt tio minuter in i den andra halvleken när Martin Mutumba med ett inlägg från vänster hittade till Antonio Flavio längs marken och som med en bredsida rullade in kvitteringen. När inhopparen och lagkaptenen Daniel Tjernström punkterade matchen med ett 2-1-mål i den 85:e minuten var det klart att guldet gick till Solna.

2010

2010 var det en uppgörelse mellan två skånska lag. Malmö FF och Helsingborg. 64-64 var poängen inför den sista omgången med fördel för Malmö FF med tio plusmål. Båda lagen hade hemmamatcher i den sista omgången. Malmö FF hade besök av Mjällby, ett Mjällby som MFF förlorat mot tidigare under säsongen med 1-4 på bortaplan. Med andra ord inget lag som Malmö bara skulle in och besegra på beställning. Men någon större dramatik blev det aldrig i SM-guldstriden. Jiloan Hamad gav MFF ledningen i den 17:e minuten. Agon Mehmeti ökade på i den 45:e samtidigt som Helsingborg stångade sig blodigt mot ett kompakt Kalmar FF-försvar. Det blev 0-0 på Olympia och MFF kunde säkra sitt första SM-guld sedan 2004.



2015

Här var det också ett drama inför den sista omgången. Tre lag kunde teoretiskt ta SM-guldet, AIK, IFK Göteborg och IFK Norrköping men i realiteten var det bara de två kamratföreningarna som skulle göra upp om det hela. AIK:s chans var bara matematisk men inte realistisk, då laget var tre poäng och fem mål bakom ledande IFK Norrköping. Däremot hade IFK Göteborg en chans att ta hem SM-guldet genom att ligga blott en poäng bakom IFK Norrköping inför den sista omgången - och dessutom ha en bättre målskillnad.

IFK Göteborg hade dessutom fördel av hemmaplan i den sista omgången, då laget ställdes mot bottenlaget Kalmar FF som inte någonting att spela för. IFK Norrköping hade en svår bortamatch mot Malmö FF.

Men det blev egentligen aldrig någon större dramatik. Kalmar FF gick in och spelade helt respektlöst mot IFK Göteborg och gick fram till 2-0 genom mål av Tobias Eriksson och Papa Diouf. Blåvitt kunde nå en reducering före halvtid genom Mads Albaek. Samtidigt hade Emir Kujovic gett IFK Norrköping ledningen efter en halvtimmes spel, vilket ökade pressen ännu mer på Blåvitt att prestera något bra i sin match.

Inte ens ett kvitteringsmål till 2-2 av samme Albaek i matchen mot Kalmar med sex minuter kvar skapade någon större nerv, då Norrköping hade ledningen med 1-0. Dessutom var Malmö FF decimerat med två spelare efter att Markus Rosenberg blivit utvisad redan i den femte minuten och Franz Brorsson i den 77:e. I den 90:e minuten kunde Arnor Traustason sätta 2-0 till Norrköping och därmed säkra hem SM-guldet till Norrköping.

2018

Fjolåret innehöll också en SM-guldstrid som varade ända in i slutomgången. AIK och IFK Norrköping hade ryckt ifrån övriga lag och det största dramat utspelade sig egentligen i den näst sista omgången skulle det visa sig.

IFK Norrköping mötte Örebro på hemmaplan innan AIK skulle möta Gif Sundsvall senare på kvällen inför ett utsålt Friends Arena. En seger för "Peking" samtidigt som AIK inte vann mot Gif Sundsvall skulle ge ett guldrace som levde in i den sista omgången.

Det såg till en början ut som om AIK skulle vara mästare redan innan matchen mot Gif Sundsvall var spelad. Johan Bertilsson gav nämligen Örebro ledningen precis före halvtid.

Två mål inom loppet av sex minuter genom David Moberg-Karlsson skapade ny nerv i guldstriden och därmed ny press på AIK att vinna mot Sundsvall. Tidigare AIK-spelaren Kennedy Igboananike gjorde 2-2 i 85:e minuten och i rulltrapporna vid Solna Station började AIK-supportrarna på väg till matchen börja sjunga om SM-guld. Men den sången tystnade rätt snart när det sipprade ut att Daniel Sjölund gjort 3-2 för IFK Norrköping.

Vid seger för AIK skulle det bli SM-guld men allt annat än seger skulle innebära att guldstriden levde till sista omgången. En ribbträff från Heradi Rashidi och en storspelande William Eskelinen i Sundsvallsmålet stoppade AIK från att vinna och 0-0 blev också slutresultatet.

Nervdramat blir inte sämre av att IFK Norrköping gjorde mål på BK Häcken genom Simon Skrabb och därmed är "Peking" mästare i händelse av att AIK inte vann mot Kalmar. Men bara någon minut senare fick Robin Jansson pannan på bollen som smet in vid stolpen hos Lukas Hägg-Johansson och därefter kunde AIK säkra hem SM-guldet via 1-0.