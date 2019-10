''Vi måste vinna mot AIK, vi måste skriva historia''

AIK-Gif Sundsvall drog 50 000 åskådare ifjol. I år blir det långt ifrån lika mycket, trots en livsviktig match. Men det är det för Giffarna - och inte för AIK.

- Vi måste helt enkelt vinna mot AIK borta, vi måste skriva historia, säger Tony Gustavsson till Sundsvalls Tidning.



Tony Gustavsson kom in under hösten och gjorde det under mycket svåra omständigheter. Men trots ett visst lyft så riskerar Gif Sundsvall allvarligt nedflyttning till superettan.



Helgen som gick slutade med ännu en förlust för Giffarna, 1-2 mot Helsingborg. Dessförinnan 0-1 mot AFC. Med det måste det nu i helgens avslutning blir tre poäng mot AIK på Friends. Däremot räcker inte det för medelpadingarna som är beroende av att resultat i andra matcher går rätt.



Men hur svårt det nu än ser ut inför denna lördag så uppträder inte Gustavsson det minsta ängsligt. Här är han i en intervju från Sundsvalls tidning.

- Jag har varit väldigt ärlig om läget, jag slängde upp tabellen för spelarna och visade de fyra lagen som är involverade i det här och vi vet att vi måste vinna. Vi visade hur tabellen skulle se ut om vi vinner vår match innan vi vet resultaten i de andra matcherna. Vi måste helt enkelt vinna mot AIK borta, vi måste skriva historia.

- Att möta ett guldjagande AIK på bortaplan hade varit extremt tufft, men det är en tuff situation nu också. Vi ska inte tro att det är ett lag som ställer ut skorna, de spelar i allra högsta grad för en fjärdeplats och vill så klart avsluta bra inför sin hemmapublik, säger tränaren till tidningen.