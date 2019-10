Djurgårdens ''guldgaranti'' - inte hänt sedan 23 augusti 2015

Tre lag gör upp om SM-guldet med Djurgården i förarsätet, tre poäng före Malmö FF och Hammarby. Frågan är hur mycket garanti Djurgårdens statistik mot Norrköping egentligen är? Klart är att den är till Dif:s fördel. FotbollDirekt har tittat närmare på förutsättningarna inför den slutliga uppgörelsen och reder ut begreppen!

Strax efter 15:00 på lördag vet vi. Vilket lag blir svenska mästare.

Har Djurgården tagit den poäng som krävts för att hålla undan till SM-guldet?

Eller har ett formstarkt IFK Norrköping hjälpt till att bromsa serieledaren så att trean Hammarby kan gå om med en målfest hemma mot BK Häcken. Och Malmö FF:s rutin av såna här matcher. Hur betydelsefull blir den? Hur har Örebro tidigare hanterat Malmö på hemmaplan. FotbollDirekt har djupdykt i lagens inbördes möten.

Om vi börjar med mötet på Östgötaporten, där IFK Norrköping tar emot Djurgården.

Där är förutsättningen såhär: Poäng för Djurgården = svenska mästare. Ingen poäng, då öppnas möjligheten för Malmö FF och Hammarby.

Allsvenska möten på 2000-talet:

Norrköping 23 7 8 8 37-37 29

Djurgården 23 8 8 7 37-37 32

Senaste inbördes möte:

25 april 2019. Djurgården - Norrköping 1-1. 0-1 Simon Skrabb (40), Erik Berg (90).



Avstängd, Norrköping: Ingen.

Avstängd, Djurgården: Ingen.

Bäste målgörare, Norrköping: Jordan Larsson, 11 mål. I nuvarande trupp: Christoffer Nyman, 10 mål.

Bäste målgörare, Djurgården: Mohammed Buya Turay, 14 mål.

Övriga noteringar:

* Lagens tre senaste inbördes möten har slutat 1-1. Senaste Djurgårdsvinst var 13 augusti 2017, som också är den senaste gången som Djurgården vunnit på bortaplan mot Norrköping 1-0 till Djurgården blev det då efter mål av Kerim Mrabti.



* Senaste segern för Norrköping mot Djurgården var 9 juli 2016, då Norrköping vann med 1-0 på Tele2 Arena. Sebastian Andersson målgörare i den 67:e minuten.

Senast Norrköping vann hemma mot Djurgården var 23 augusti 2015 i en riktigt svängig match.

Norrköping gick fram till 2-0 genom mål av Arnor Traustason i den 21:a minuten och Daniel Sjölund i den 55:e. Djurgården reducerade genom Sebastian Andersson i den 58:e och Jesper Arvidsson gjorde 2-2 på straffspark i den 68:e. Norrköping avslutade dock med ett mål av Linus Wahlqvist i den 69:e minuten och Emir Kujovic i den 90:e. Samme Kujovic alltså som numera spelar för Djurgården.



* Norrköping har åtta raka hemmasegrar i allsvenskan med 22-1 i målskillnad. På de sju senaste matcherna är målskillnaden 20-0!

* Djurgården har förlorat två bortamatcher på hela säsongen i allsvenskan. Det är i derbyna mot AIK och Hammarby, det sistnämnda spelades dock på deras ordinarie hemmaplan Tele2 Arena, vilket gör att Djurgården har bara en allsvensk förlust utanför Tele2 Arena denna säsong.

I Örebro är förutsättnngen den att det bara seger som gäller för Malmö FF. Inte ens ett oavgjort resultat räcker om Djurgården förlorar i Norrköping. Malmö har ett plusmål bättre i målskillnad än Djurgården, 35 mot 34. Men poäng för Djurgården gör att Malmö inte kommer att kunna nå i kapp ens vid seger.

Allsvenska möten på 2000-talet:

Örebro 31 5 5 19 29-62 20

Malmö FF 31 19 5 5 62-29 62

Senaste inbördes möte:

6 juli 2019. Malmö FF - Örebro 2-1. 1-0 Marcus Antonsson (14), 1-1 Filip Rogic (19, straff), 2-1 Anders Christiansen (68).

Avstängd, Örebro: Yaser Kasim.

Avstängd, Malmö FF: Ingen.

Bäste målgörare, Örebro: Carlos Strandberg, 11 mål. I nuvarande trupp: Jake Larsson 8 mål.

Bäste målgörare, Malmö FF: Markus Rosenberg, 11 mål.

Övriga noteringar:

* Malmö FF har tre raka segrar mot Örebro SK inför den här matchen. Laget vann i Örebro 2018 med 2-1 efter två mål av Carlos Strandberg och Örebros gjordes av Filip Rogic. Senast Örebro vann hemma mot Malmö FF var året innan, 2017 då Örebro vann just med 2-1. Malmö tog då ledningen i den 49:e minuten genom Vindheim. Örebro kvitterade genom Gerzic i den 61:a minuten och i den 90:e minuten gjorde Nahir Besara 2-1 till Örebro. Dessförinnan får vi gå tillbaka till 2012 för att hitta nästa Örebro-seger, även då med 2-1.



* På de fem senaste mötena i Örebro har Malmö vunnit tre, Örebro ett och en match har slutat oavgjort, 1-1.

På Tele 2 Arena finns det också en möjlighet att Lennart Johanssons pokal kan hissas mot skyn men då krävs det att Djurgården förlorar mot Norrköping, samtidigt som Malmö FF förlorar eller tappar poäng mot Örebro eller att Hammarby vinner med två mål fler än vad Malmö vinner med mot Örebro. Helt klart är det här matchen med flest parametrar som måste slå in för att Hammarby ska kunna fira sitta andra SM-guld på 53 allsvenska säsonger.

Allsvenska möten på 2000-talet:

Hammarby 19 5 7 7 26-27 22

Häcken 19 7 7 5 27-26 28

Senaste inbördes möte:

1 juli 2019: Häcken - Hammarby 2-0. 1-0 Nasiru Mohammed (45), 2-0 Alexander Jeremejeff (81)

Avstängd, Hammarby: Ingen.

Avstängd, BK Häcken: Godswill Ekpolo.

Bäste målgörare, Hammarby: Muamer Tankovic, 14 mål.

Bäste målgörare: BK Häcken: Paulinho, 11 mål.

Övriga noteringar:

*Hammarby har bara en seger mot BK Häcken sedan 4 april 2015. Det var i motsvarande höstmatch 2018 som spelades 4 november på Tele2 Arena, då vann Hammarby med 1-0 efter ett mål av Björn Paulsen i den 50:e minuten. Dessförinnan får vi gå tillbaka till 4 april 2015 för att hitta nästa Hammarbyseger när "Bajen" vann med 2-0 genom mål av Kennedy Bakircioglu och Måns Söderqvist.

* Sedan 2001 har bara en enda match slutat 0-0 mellan lagen. Det var 26 oktober 2006.

* Hammarbys form är riktigt fin med bara en förlust sedan 1 juli, då det blev förlust mot just Häcken i matchen som nämns ovan under senaste inbördes möte.



* Häcken har spelat betydligt bättre borta än hemma. Laget har fyra raka förluster på hemmaplan. På bortaplan har inte BK Häcken förlorat sedan besöket just på Tele2 Arena den 28 juli, då det blev 0-2 mot Djurgården. Därefter har laget spelat sex raka bortamatcher utan att förlora.