Han fick Mats Gren att gå i taket - livet efter Blåvitt

Scott Jamieson värvades till IFK Göteborg av Mats Gren från Western Sydney Wanderers på ett treårskontrakt. Men det blev knappt ett år i klubben innan han lämnade Blåvitt under uppmärksammade former. FotbollDirekt har följt i hans fotspår efter tiden i "Blåvitt".

När Scott Jamieson värvades till IFK Göteborg av Mats Gren för cirka 1,5 miljon kronor 2016 beskrevs han av Gren som "Stark defensivt och en snabb, offensiv back som är väldigt bolltrygg".

Och 28-årige Jamieson fick debutera i Europa League-matchen mot Karabach den 18 augusti 2016. I Allsvenskan debuterade han tre dagar senare borta mot Hammarby (förlust 0-2).

Bortsett från en avstängning och ett inhopp i den sista matchen för säsongen var Jamieson ordinarie och en spelare som IFK Göteborg hoppades mycket på.

2016 blev 2017 och Jamieson fortsatte ha stort förtroende - åtminstone inledningsvis. Han spelade från start i alla tre matcherna i svenska cupen och det blev även 90 minuter både mot Malmö FF i premiären och mot Sirius i den andra omgången.

Men därefter försvann han helt ur startelvan. Och i juni 2017 lämnade han klubben av familjeskäl. Då hade han spelat 12 matcher från start i allsvenskan och gjort ett inhopp. Uppgavs det först åtminstone. Men av allt att döma fick Jamieson ett mer lukrativt avtal med klubben han skrev på för, Melbourne City.

- Jag blir förbannad och har ringt agenten flera gånger, sade IFK Göteborg sportchef Mats Gren till Expressen efter att Jamieson skrivit på för Melbourne bara någon vecka efter flytten från "Blåvitt".

Gren berättade också att han skulle förhala övergången så mycket det bara gick genom att inte skicka in de sista dokumenten som krävdes för övergången.

- Jag tänker reda ut det här först. Jag blir förbannad på sättet det har gått till på. "Skrattar hela vägen till banken"... det ser inte bra ut. De behöver ju inte få det att se ut som att de har fått tio miljoner och bara skrattar åt det. Man blir självklart irriterad, sade Gren till Expressen.

Hur har det gått "down under"? Riktigt bra är svaret. Jamieson har varit ordinarie sedan han anlände och den nya säsongen har precis dragit igång i A-League, som Melbourne City spelar i. Laget ligger tvåa i tabellen efter att ha öppnat med 0-0 i derbyt mot Melbourne Victory och därefter tagit två 2-1-segrar mot Adelaide respektive Western United. Den senaste så sent som i söndags.