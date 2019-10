Astrit Ajdarevic, Marcus Danielson, Curtis Edwards, Jesper Karlström, Jonathan Ring samt Fredrik Ulvestad. Ni hör själva. Sex mycket tongivande spelare som Djurgården så klart behöver mot Norrköping.



Skräller Örebro och vinner i afton, ja då har Hammarby allt i egna händer och då tar de också hem SM-guldet för det finns inte en chans att de inte tar en trea mot Häcken på hemmaplan på lördag. Blir det poäng för Djurgården i form av ett kryss eller seger i dag, ja då är Blåränderna fortsatt i pole position - men var så säkra, det kommer ändå bli ett otroligt drama i sista omgången om vem som lyfter årets pokal!

Ingen hade väl inför årets allsvenska förväntat sig guld för Djurgården. Efter uttåget mot Mariupol i augusti förra året dog lagets säsong. Det blev till sist en deppig sjundeplats för klubben som 2017 kommit trea och därmed tagit sig ut i Europa för första gången på tio år.Det är ungefär samma spelartrupp som i fjol, bortsett från att Mohamed Buya Turay är lagets spjutspets och inte Aliou Badji.Det är naturligtvis ett rent mästerverk att nya tränarduon Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand gjort set så pass bra med Djurgården att de kan vinna guld.Vinna ja, Hammarby tog sjunde raka segern i går trots att Östersund borde gjort ytterligare två mål i Bajens 2-1-viktoria. Nu måste Djurgården vinna i kväll hemma mot Örebro, annars tror jag att de grönvita kammar hem SM-guldet. Norrköping borta i sista omgången för Djurgården blir riktigt tufft och jag tror inte de tar en trepoängare där - i alla fall inte om de uppträder på samma nervösa sätt som mot Blåvitt på Gamla Ullevi för en vecka sedan.Nyckeln i kväll för Djurgården är så klart ett tidigt ledningsmål - då kan de nog slappna av. Skulle däremot Örebro stå emot - och kanske till och med göra 1-0 - ja då blir det svettigt värre för Djurgården inför storpubliken på Tele2 Arena.Mohamed Buya Turay har klivit fram och avgjort flera viktiga möten, Marcus Danielson likaså. Nu är det hög tid för Astrit Ajdarevic att göra detsamma. En assist på hela säsongen är så klart allt annat än godkänt för en spelare i hans kaliber. Djurgården har väntat hela säsongen på magin från den tidigare AEK Aten-spelarens fötter - och jag tror han själv älskar uppgiften att gå in på ett kokande, fullsatt Tele2 och bära ett stort ansvar. Nu ska han också bevisa det i form av poäng.Emir Kujovic har efter målsuccén i september haft det svårt att lossna. Nu hemma mot ÖSK vore han ett utsökt alternativ till Buya Turay om bollen inte trillar in första halvlek.I övrigt missar hela sex Dif-spelare matchen mot Norrköping om de drar på sig ett gult kort mot Örebro i kväll. Det handlar om just