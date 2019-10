Kalmars kris allt värre - Falkenberg avgjorde på stopptid

- Jag är stum av beundran för grabbarna, säger hallänningarnas tränare Hans Eklund till Cmore.



Efter att Sundsvall tidigare under lördagen förlorat med 2-1 hemma mot Helsingborg hade Falkenberg möjligheten att ta över kvalplatsen från Giffarna. Så blev också fallet - men det krävdes ett avgörande på stopptid för det.Efter en mållös första halvlek gav Romario sitt Kalmar ledningen tidigt i andra. Med kvarten kvar kvitterade Nsima Peter på läckert vis och bara två minuter senare hade Falkenberg vänt på steken genom Anton Wede.Romario slog sedan i 85:e minuten till med sitt andra mål för dagen och mötet såg ut att sluta oavgjort, men så på tilläggstid satte Marcus Mathisen 3-2 till Falkenberg vilket också blev slutresultatet.- Jag är stum av beundran för grabbarna. De ger inte upp och krigar. Vi har haft det motigt under säsongen, men visste att vi hade en möjlighet i dag och den chansen försökte vi ta, utbrister nykomlingslagets tränare Hans Eklund i Cmores sändning.Inför sista omgången har Kalmar bara en poäng ner till Falkenberg på kvalplats - ett KFF som i sista omgången möter Sirius på bortaplan medan Falkenberg tar emot AFC Eskilstuna.Just AFC spelar under söndagen mot Sirius på hemmaplan och går vid seger mot Uppsalalaget om Falkenberg tack vare bättre målskillnad.