Malmös fräckis inför Bajen - Röslers besked i dag

division 1-laget Torns IF för att vässa formen.



I senaste omgången tog Malmö FF över serieledningen från Djurgården - detta efter att Stockholmslaget lett allsvenskan sedan början av augusti. Men i och med förlusten mot Hammarby hade MFF chansen att gå förbi i tabellen vid seger mot IFK Göteborg - vilket de lyckades med tack vare Felix Beijmos segermål.Nu återstår bara tre omgångar och efter landslagsuppehållet gästar skåningarna Stockholm för match mot just Hammarby - som ligger trea i allsvenskan med tre poäng upp till MFF och Djurgården.För att vässa formen inför rysaren på Tele2 meddelar nu tränaren Uwe Rösler att Malmö under onsdagen kommer träningsspela mot Torns IF, hemmahörande i division 1.- Vi bestämde, efter att ha konsulterat ett par spelare, att det är bra att spela mot Torn. Vi spelar två gånger 30 minuter på onsdag, berättar tränaren Uwe Rösler för Kvällsposten och fortsätter:- Jag var lite besviken mot Norrköping i förra omstarten, det är därför vi spelar den här matchen.

Träningsmatchen på onsdag kommer att spelas inför stängda läktare på Stadion. Anders Christiansen, Sören Rieks och Oscar Lewicki kommer inte att spela. Trion dras med skadebesvär.Arnor Traustason, Jonas Knudsen och Lasse Nielsen som alla är iväg på landslagsuppdrag kan komma att bli tillgängliga till onsdagens drabbning, skriver Kvällsposten.