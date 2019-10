AVSLÖJAR: Beslutet i kväll - nobbar Norrköpings bud på stjärnan

Under sommaren kopplats Dino Islamovic, som kom till ÖFK från Trelleborg 2018, med flertalet utländska klubbar. Italienska Serie B-klubben Frosinone försökte in i det sista lösa en affär, men det blev inget av det.



Islamovic blev kvar i ÖFK men i veckan tog ryktena kring honom ny fart. Expressen gick ut med att IFK Norrköping visat seriöst intresse för anfallaren och Östersunds Posten fyllde på med att ett bud på en miljon kronor ska ha lagts.

Enligt FD:s källor har parterna fortsatt att förhandla under veckans gång, där IFK Norrköping varit villiga att förfina sitt bud ytterligare. Men utan att motsvara Östersunds FK:s önskemål. Under helgen har Peking fått besked om att deras bud nobbas av ÖFK:s styrelse. Detta trots att klubben är i ekonomisk kris och behöver samla in drygt nio miljoner kronor till för att nå sitt mål om 15 miljoner kronor för att klara sig året ut.

Islamovic har gjort sex mål den här säsongen och har ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2021.