I skuggan av Astrit Ajdarevic - om att börja om

Inför säsongen lånade Örebro ut Alfred Ajdarevic till IFK Värnamo.

I Smålandslaget har 21-åringen, yngre bror till Djurgårdens mittfältsstjärna, äntligen hittat rätt.

– Det har varit ett "wake up call" för mig att komma ner till division 1, säger han till NA.

Den offensivt lagde mittfältaren hade inledningsvis svårt att ta en tröja i Värnamo.

Det skulle dröja 17 omgångar innan han fick chansen från start. Därefter har han startat tio raka.

– Jag tror att den här serien är mycket underskattad. Det är det bästa som hänt mig att, i det läget jag befann mig, bli utlånad. Det är inte till vilket lag som helst, utan Värnamo med Jonas Thern på spetsen. Jag är så tacksam för allt jag får med mig från varje träning och match.

Låneavtalet gäller säsongen ut. ÖSK-kontraktet gäller till och med 2021.

– Mitt fokus är här och att spela bra för Värnamo. Vad som händer sedan får vi ta när säsongen är slut, säger han till NA.

Storebrorsan jagar guld med Djurgården.

Och bröderna följer varandra.

– Ja, jag följer vad som händer väldigt mycket. Det är spännande nu på slutet av allsvenskan. Djurgården ligger med i toppen och det hade varit kul om han kan ta SM-guldet, han har ju redan tagit ligaguldet i Grekland. För hans egen del kanske det inte har gått jättebra men alla vet vilken spelare han är, han har dominerat i svensk fotboll flera år och tar han SM-guldet så spelar inte det andra någon roll.

För Alfreds Värnamo väntar Lindome på lördagen.

Med fyra omgångar och nio pinnar upp till kvalplatsen har laget en teoretisk möjlighet att nå superettan.

– Det känns som att vi under den senaste tiden har fått till det. Vi fick in ett par bra spelare under sommaren i Johan Lassagård från Falkenberg och Edvin Crona från Kalmar, avslutar mittfältaren.