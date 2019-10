Tvingas tacka nej - allsvenska stjärnan kallas in

Oscar Lewicki skulle göra comeback i landslaget efter tre år i skuggan, men nu tvingas han tacka nej på grund av skada. I stället kallas Norrköpings Alexander Fransson in.



Han var osäker på förhand mot IFK Göteborg och det stod sedermera klart att Oscar Lewicki i går inte kunde spela mot IFK Göteborg - som från läktaren fick se lagkamraten Felix Beijmo göra matchens enda mål och skjuta upp MFF i serieledning.



För Oscar Lewicki var det dock dubbla känslor då beskedet under gårdagskvällen kom att han inte kan spela landskamperna mot Malta och Spanien - matcherna som han togs ut till efter tre års frånvaro från landslaget.



Mittfältaren är inte kvitt sin skada och tvingas nu tacka nej till Blågult. Landslaget meddelade under söndagskvällen att Norrköpings Alexander Fransson ersätter - som likt Lewicki länge varit borta från Janne Anderssons gäng. Som bekant startade Fransson EM-kvalpremiären mot Holland hösten 2016.