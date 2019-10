Vill starta derbyt - varnar Djurgården: "Mental grej"

Mats Solheim kom in mot Örebro i måndags och gjorde mål i 5-1-segern. I morgon drabbar Hammarby samman med Djurgården och norrmannen gör ingen hemlighet i att han vill starta i derbyt mot serieledaren som i år totalt radat upp tre förluster - samtliga i derbymatcherna.

- En liten mental grej för dem, men jag tror inte det kommer att påverka jättemycket, säger Solheim till FotbollDirekt.se.



Det skiljer sex poäng mellan serieledande Djurgården och tabelltrean Hammarby inför det stekheta derbyt som varit slutsålt sedan länge. Farhågan för Dif och något som talar emot dem i morgon? Deras tre förluster i årets allsvenska som samtliga varit i derbymatcherna. 0-2 respektive 0-1 mot AIK samt 1-2 mot Hammarby är ingen munter syn för alla blåränder. Hur Bajens trotjänare Mats Solheim ser på det?



- Jag är försiktig att använda mig av statistik som riktlinje, men det är klart att det kan vara en liten mental grej för Djurgården. Dock tror jag att de är lika peppade som oss så jag tror inte att det kommer påverka dem jättemycket, berättar norrmannen för FotbollDirekt och fortsätter:



- Djurgården är stabila, de plockar sina poäng och har likt oss fyra raka segrar. Jag tror att det blir en tajt match.



Tror du guldet avgörs först i sista omgången?



- Jag hoppas vi vinner... Nej, men jag vet inte, vi tar matchen mot Djurgården nu. Jag tror vi pushar hela vägen in och sätter press på de andra lagen. Alla går nog för att vinna.



Du kom in mot Örebro och gjorde mål. Hur gärna startar du derbyt?



- Man vill alltid starta! Men de som spelat har gjort det jättebra så jag kan inte säga så mycket. Det är bara för mig att försöka komma in och påverka när jag får chansen. Men det är klart, alla vill ju spela derbyn!