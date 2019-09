Lagerlöf ryter ifrån: "Alla medier har fullständigt hakat upp sig"

STOCKHOLM. Djurgården vann med 1-0 hemma mot Falkenberg och inför övriga matcher i allsvenskans 25:e omgång leder Stockholmslaget tabellen med sex poäng före tvåan Malmö FF. Frågan om att Dif satt extra press på guldkonkurrenterna gillar inte tränaren Thomas Lagerlöf.

Utan att imponera tog Djurgården tredje raka segern när Falkenberg åkte på pumpen med 1-0 på Tele2 Arena. Matchhjälte blev Mohamed Buya Turay som tidigt i andra halvlek sprintade ifrån gästernas försvar och lyfte in segermålet.



- Jättebra. Typiskt Buya-mål, konstaterar tränaren Thomas Lagerlöf för FotbollDirekt efteråt.



Men att ni bytte ut honom kort efter ledningsmålet? Det är ju då han är som bäst, när han får ligga på rulle och kontra?



- Men tanken var ju inte att ställa om och det var ju först sista minuterna som det blev omställningsspel. Tanken var att fortsätta hålla i bollen, men absolut - vi får inte bjuda på sådana omställningar i slutet!



Segern satt ändå hårt inne?



- Ja definitivt, men så är det.



Var du nervös?



- Under match var det inte så farligt, men lite nervös inför var jag och det är ju bra, men under match var jag mest fokuserad på att vinna den.



De forcerade i slutet och fick in lite bollar och så ändå?



- Ja det kändes lite obehagligt när de fick ställa om på oss när vi leder, då ska man inte kunna ställa om på oss - det är inte bra.



Djurgården har en match mer spelad än övriga toppkonkurrenter nu och har sex poäng ner till tvåan Malmö FF, sju till AIK och nio till Hammarby. Såväl Bajen som AIK spelar i morgon mot Sirius respektive IFK Göteborg samtidigt som MFF på torsdag lirar hemmaderby mot Helsingborg. Djurgården har därmed lagt över pressen på dessa tre lag, eller? Nej, den frågan gillar inte Lagerlöf.



- Alla medier verkar fullständigt ha hakat upp sig på det där om press. Det är press på oss som leder, det är press på dem som är bakom. När är det inte press?



Ni hade ju press att vinna inför matchen, nu har ni lagt över pressen på de andra...



- Jag har svårt att se det så. Det måste ju vara mer press att ligga efter och behöva jaga. Jag tycker det är bättre att vi har så många poäng som möjligt.