Rodic derbyhjälte för Hammarby

STOCKHOLM. Efter tre raka segrar mot Hammarby fick AIK nu se sig besegrat på Tele2. Bajen vann med 2-1 där tvåmålsskytten Vladimir Rodic blev stor derbyhjälte.



Djurgården vann borta mot Sundsvall i fredags och därför var såväl AIK som Hammarby piskat att ta en trea i dag för att haka på i guldracet. Med en match mindre spelad än Blåränderna var AIK inför dagens drabbning fyra poäng bakom Dif - Hammarby hela nio...



Nu möttes alltså Bajen och Gnaget på ett utsålt Tele2. Vladimir Rodic fick fortsatt förtroende från start och Alexander Kacaniklic gjorde comeback efter sin skada. I AIK ersattes avstängde Tarik Elyounoussi av Nabil Bahoui.



SÅ VAR FOTBOLLDIREKTS LIVERAPPORTERING FRÅN HAMMARBY - AIK, 15.00.



Otrolig atmosfär på Tele2 - och två snygga tifon. Spana in bilderna HÄR!



Avvaktande inledning där lagen kände på varandra.



15:e min: Kacaniklic med skott i farligt läge, men rakt på Linnér.



18:e min: Matchen tillfälligt avbruten efter inkastad banger som såg ut att komma från Hammarbys klack. Spelet snabbt igång igen dock.



27:e min: AIK tvingades till ett byte. Ut med Chinedu Obasi, in med Kolbeinn Sigthorsson.



30:e min: 1-0 Hammarby - och vilket mål, sen! Vladimir Rodic tog emot en boll på bröstet i straffområdet, tog ytterligare en touch med foten innan han vräkte in ledningsmålet i bortre med vänstern - på volley! Ett klassmål av Rodic som firade kontroversiellt genom tydliga gester mot AIK-klacken. Oscar Linnér fly förbannad över detta och sprang fram mot Rodic. Linnér slapp varning, men Rodic fick gult kort. Assisten till målet svarade Jeppe Andersen för.



39:e min: Rodic nära igen när han dribblade längs kortlinjen. AIK-spelare i vägen i sista stund ut till en hörna - som även den blev farlig. Per Karlsson räddade där halvmetern från mållinjen. AIK pressat.



48:e min: AIK med mycket bra frisparksläge utanför straffområdet. Sebastian Larsson med skottet, men precis över ribban.



1-0 till Hammarby efter den första halvleken.



49:e min: Kraftig rökutveckling på AIK:s kortsida - så pass kraftig att matchen tillfälligt bröts men likt knallskottsincidenten i första halvlek kom spelet snabbt igång igen.



56:e min: 2-0 Hammarby - och återigen Vladimir Rodic! Den här gången var det Darijan Bojanic som slog passningen och fri med Linnér petade Rodic bollen förbi målvakten och la sedan bollen i det öppna målet. Linnér kom helt fel, inget bra ingripande av keepern där. Snacka om att Rodic kommit igång efter ett tungt första år i Hammarby. Mål mot Blåvitt senast - och tvåmålsskytt nu.



60:e min: Anton Salétros in för AIK. Ut med Rasmus Lindkvist.



65:e min: Här trodde merparten av publiken att Henok Goitom reducerat, men målet inne i straffområdet bortdömt. I stället frispark Hammarby.



66:e min: Direkt därpå var Hammarby nära att punktera tillställningen då Kacaniklic avslutade från nära håll, men Linnér med räddning och i stället en resultatlös hörna som följd.



68:e min: Reducerat på Tele2. Efter en hörna damp bollen ner framför fötterna på Karol Mets som dunkade upp bollen i nättaket.



71:a min: Karol Mets med gult kort efter tackling på mittplan.



72:a min: Tjafs mellan Linnér och Kacaniklic. Duon varnade.



81:a min: Muamer Tankovic utbytt. In i stället med Junior. Bajens första byte i matchen.



83:e min: Återigen bortdömt mål, denna gång var det Hammarby som snuvades på att få fira. Nikola Djurdjic sköt från distans och bollen letade sig in i bortre, men assisterande domaren hade vinkat. Undertecknad på plats och inga repriser att tillgå, men Bajenspelare som skymde Linnér i offsideposition? Måste ha varit det i sådana fall.



84:a min: AIK med sitt sista byte. Panos Dimitriadis ut, Felix Michel in.



87:e min: Mats Solheim in för Bajen. Tvåmålsskytten Vladimir Rodic fick kliva åt sidan.



90:e min: Tim Söderström in för Hammarby på stopptid. Alexander Kacaniklic utbytt.



97:e min: Samme Söderström med friläge, men Linnér räddade.



SLUT! Efter åtta tilläggsminuter blåstes matchen av. Hammarby vann med 2-1 där tvåmålsskytten Vladimir Rodic blev stor hjälte. AIK har fyra poäng upp till serieledande Djurgården. För Bajens del är det sex pinnar.



Hammarby: Wiland - Sandberg, Fenger, Magyar, Widgren - Bojanic, Andersen, Kacaniklic - Rodic, Djurdjic, Tankovic

AIK: Linnér - Dimitriadis, Karlsson, Mets - Lundström, Larsson, Adu, Bahoui, Lindkvist - Obasi, Goitom