Revanschen för Hampus Nilsson - men allt tyngre för Östersund

Hampus Nilsson har haft en jobbig säsong med flera tavlor, men under lördagen spikade målvakten igen när Falkenberg besegrade Östersund med 1-0. Detta var ÖFK:s femte raka torsk i allsvenskan.



Efter ett starkt fjolår i superettan har Hampus Nilsson inte alls levt upp denna säsong med sitt Falkenberg i allsvenskan. Tavlor mot Östersund, Norrköping, AIK och Hammarby har han svarat för under säsongen, men så hemma mot just ÖFK i dag svarade han för flera fina räddningar och spikade igen i nykomlingens 1-0-seger i Halland. Segermålet nickade Kirill Pogrebnyak in redan efter tio minuters spel.



- Skönt att göra en sådan här match och ändå visa att man kan spela fotboll på hög nivå, säger Nilsson till Cmore.



För Östersund var detta femte raka förlusten och kapten Tom Pettersson givetvis allt annat än nöjd.



- Det börjar bli skämmigt att stå här efter ännu en förlust mot en bottenkollega, konstaterar han för samma tv-kanal.



Falkenberg ligger fortsatt på kvalplats, men har nu fyra poäng ner till nedflyttning. Upp till Östersund, som innehar platsen precis ovanför kvalstrecket, är det nu bara två pinnar.