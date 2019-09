Vilka siffror för Kujovic - betalar tillbaka direkt

Emir Kujovic har fått upp ångan i Djurgården. Efter sina två fullträffar mot Helsingborg i måndags slog han nu borta mot Sundsvall till med ett mål och två assist innan han byttes ut i mitten av andra halvlek.



Det var under svenska transferfönstrets sista timmar som Djurgården kom överens med Emir Kujovic om ett kontrakt på 2,5 år. Anfallaren, som tidigare uppgetts vara för dyr för Stockholmsklubben, har börjat betala tillbaka per omgående.



Efter två korta, mållösa inhopp mot Malmö respektive AIK skapade han stora rubriker i måndags. Vid ställningen 0-0 hemma mot Helsingborg byttes anfallsstjärnan in i 71:a minuten. Inte ens minuten senare nickade han in 1-0. I sin andra bollkontakt i matchen satte han 2-0 och avgjorde därmed för serieledarna.



Nu under fredagskvällen borta mot Sundsvall gjorde Kujovic sin första start eftersom Mohamed Buya Turay var avstängd - och det skulle bli ny succé. Djurgården tog tidigt ledningen genom Jonathan Ring innan Sundsvall kort senare kvitterade genom forne Dif-spelaren Omar Eddahri.



Efter 20 minuter spelat presenterade sig dock Kujovic då han nickade fram bollen till Aslak Fonn Witry som placerade in 2-1. Tio minuter senare satte Kujovic 3-1 från nära håll då han med en klassisk tåpaj överlistade Mitov Nilsson.



Efter dryga timmen spelad hittade Kujovic fram till Ring som gjorde 4-1. Ring tvåmålsskytt och Kujovic med 1+2 i kväll innan han kort senare byttes ut.



Kujovic därmed med tre mål och två målgivande passningar på en start och tre inhopp så här långt för sin nya klubb.