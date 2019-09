Nytt bakslag för Östersund - nyckelspelaren skadad

Östersunds Eirik Haugan står utanför truppen i kommande match mot Falkenberg på grund av skada.

Smäll på smäll för Östersund. Det har under de senaste veckorna varit mycket kring den allsvenska tabellelvan. Jämtlänningarnas ekonomiska situation och svaga resultat är bara några motgångar man stött på under säsongen- och under förmiddagen kom alltså nästa bakslag.



I den förra omgången mot Kalmar åkte den givne startspelaren Eirik Haugan på en smäll - en skada som nu håller honom borta från spel i kommande match mot Falkenberg.



– Han har problem med sin vrist och kommer inte vara med i truppen, säger tränaren Ian Burchnall till ÖP.



Burchnall är dock inte orolig och menar på att man har spelare på positionen som är redo att kliva in.



– Vi har Isherwood, vi har Tom, vi har Noah och Mensiro som alla kan spela i mitten. Vi har bra täckning där, sägen han.