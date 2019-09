FD LIVE: Kujovic gör det igen för Djurgården

Jumbon Sundsvall tar emot serieledande Djurgården under fredagskvällen. Gästerna saknar Mohamed Buya Turay som är avstängd. Djurgården leder med 3-1.

Det skiljer närmare 40 poäng i tabellen.

Djurgården i fortsatt serieledning efter segern senast mot Helsingborg, men samtidigt har vi fått se ett Sundsvall med en ny tro på framtiden.

I Tony Gustavssons debut tog Giffarna en poäng borta mot Örebro. Dock ligger man fortsatt sist med tre poäng upp till kvalplatsen.

Djurgården visade senast att AIK-derbyt inte gjorde någon större skada.

Däremot kostade de tre poängen mot HIF en avstängning på Mohamed Buya Turay.

Vårens möte mellan Sundsvall och Djurgården slutade 2-2, för att sedan därefter följas av hur Giffarna slog Malmö FF med 3-1.

Sedan dess har det emellertid gått sämre, senaste segern i allsvenskan kom mot Falkenberg i april.

Här startar dagens liverapport på FD från Gif Sundsvall - Djurgården, kl. 19.00.



2:a min: Tidigare Djurgården-spelaren Omar Eddahri med lurigt skott utanför straffområdet som tvingade Tommi Vaiho till vass räddning. Eddahri med 1+1 i premiären mot Djurgården i april.



9:e min: 1-0 Djurgården! Sundsvallsspelarna ville ha frispark i eget straffområde, men domare Patrik Eriksson friade och lät Jonathan Ring prickskjuta in 1-0 i bortre. Fint avslut av Ring. Förarbetet längs högerkanten stod Nicklas Bärkroth för.



12:e min: Kvitterat nästan direkt. En hörna från höger nickades av Gracia och vid bortre stolpen stötte Eddahri in 1-1. Målskytt på nytt mot Djurgården alltså.



17:e min: Johan Blomberg omkull i offensivt straffområde och ville ha straff, men ingen åtgärd från Eriksson.



19:e min: Jätteräddning av Mitov Nilsson på Marcus Danielsons nick efter hörna.



20:e min: Eric Björkander varnad för Sundsvall.



21:a min: 2-1 Djurgården. Emir Kujovic nickskarvade fram bollen till Aslak Fonn Witry som smugit in i straffområdet. Norrmannen avslutade med bredsidan och Mitov Nilsson lyckades inte rädda. Witrys tredje allsvenska mål under sin debutsäsong i Blåränderna.



24:e min: Bärkroth fri från halva plan med Mitov Nilsson, men keepern vann den kampen - så även returen från Witry. Starkt av förvärvet från Norrköping!



30:e min: Efter halvtimmen spelad kunde inte Mitov Nilsson stå emot. Witry med skottet som täcktes på Sundsvallsspelare. Returen ut till Kujovic som från nära håll tåade in 3-1 till Djurgården. Kujovic med tre mål på fyra matcher.



42:a min: Curtis Edwards med skott utanför straffområdet. Mitov Nilsson med räddning ut till resultatlös hörna.

GIF SUNDSVALL: David Mitov Nilsson - Jonathan Tamimi, Carlos Gracia, Eric Björkander, Pa Konate - Juan José Ciercoles Sagra, David Batanero - Pol Roige, Johan Blomberg, Omar Eddahri - Peter Wilson

DJURGÅRDEN: Tommi Vaiho - Aslak Fonn Witry, Jacob Une Larsson, Marcus Danielson, Elliot Käck - Fredrik Ulvestad, Jesper Karlström - Nicklas Bärkroth, Curtis Edwards, Jonathan Ring - Emir Kujovic