Supersuccén såld - Bosse får vänta ännu längre på comeback

Han gjorde drygt en halv säsong och 18 matcher från start.

Men togs direkt till supportrarnas hjärta genom sin målfarlighet som resulterade i tolv mål.

Han kallade sportchefen för ”Mr Bo” och fick själv smeknamnet ”Super-Mush”. FotbollDirekt har tittat närmare på vad som hände Nyasha Mushekwi efter halvåret i Stockholm och sejouren i Djurgården, där klubben fortfarande håller kontakten med honom. Men där en nylig försäljning under sommaren gör att klubben får vänta ännu längre på att kunna ta honom tillbaka till klubben igen.

Han kom till Djurgården på transferfönstrets sista dag, 31 mars 2015.

Och hade börjat sin idrottsliga karriär som basketspelare!

Efter ett kvartslångt inhopp i premiären mot Elfsborg fick Nyasha Mushekwi chansen från start i den andra matchen mot Häcken.

Där ordnade han Djurgårdens enda mål och poäng i matchen.

Det var Mushekwis första mål för Djurgården i allsvenskan och det skulle komma elva till!

Mot Åtvidaberg, Falkenberg och Halmstad gjorde han två mål. Han fixade ett mål mot MFF som gjorde att matchen slutade 1-1 och avslutade tiden i Djurgården med att bli poängräddare i ett derby mot Hammarby genom sitt mål till 2-2 i den 78:e minuten.

Den 24 augusti var hans saga i Djurgården all. Det blev hans sista match innan han lämnade klubben för att resa tillbaka till sydafrikanska Sundowns från vilka han var utlånad.

Han lämnade Djurgården med 21 spelade matcher, varav 18 från start och ett stort avtryck i alla Djurgårdssupportrars hjärta.

Någon speltid blev det dock inte hos sydafrikanerna för den idag 32-årige anfallaren från Harare i Zimbabwe.

Istället köptes han loss av kinesiska Dalian Yifang, då i den kinesiska andraligan.

Succén blev omedelbar.

20 mål på 30 matcher första säsongen.

16 mål på 29 matcher andra säsongen och var en stor bidragande orsak till att Dalian kunde ta klivet upp i högsta kinesiska ligan.

Första säsongen i högstaligan slutade med 15 mål på 20 matcher.

Och nu, 2019, fick han på börja sin fjärde säsong i klubben men den andra i följd i den högsta kinesiska ligan och målen har fortsatt att strömma in.

Han öppnade säsongen med att göra två mål på de tre första matcherna han spelade men höll sig därefter utanför målprotokollet till matchen mot Shanghai Dongya, då han i den 61:a minuten ordnade han ett reduceringsmål för Dailian och hans tredje mål på tio matcher.

Det blev till slut elva matcher för "Super-Mush" som också gjorde mål i den sista matchen han spelade för laget.

Under sommaren såldes han nämligen till Zhejiang Greentown i den kinesiska andraligan och där har han fortsatt att leverera. 7 mål på 8 matcher och så sent som i lördags, 14 september, gjorde han två av lagets tre mål i 3-2-segern mot Xinjiang Tianshan.

Zheijang Greentown ligger på sjätte plats i League One och har sex poäng upp till tvåan Qingdao Hunghai på den sista uppflyttningsplatsen. Fem omgångar återstår att spela.

Det kontrakt som Mushekwi hade med Dalian Yifang gick ut efter nästa säsong, 2020 men när han nu sålts till Zhejiang Greentown så går det kontraktet ut 31 december 2021 och det är först därefter som "Mr. Bo" kan förenas med ”Super-Mush” igen.

Så sent som i februari detta år berättade nämligen Djurgården sportchef Bosse Andersson i en artikel hos Fotbollskanalen att han fortfarande följer Mushekwis framfart i ”Mittens rike”