Brutala statistiken som avslöjar lagen inför derbyt

I maj gjorde FotbollDirekt en genomgång av målstatistiken hos klubbarna i allsvenskan. Då hade det gått en tredjedel av säsongen. Nu, med sju omgångar kvar har vi granskat samma statistik igen och vi har främst inriktat oss på de fyra lag som slåss om SM-guldet.



Av den statistik vi har tagit fram med hjälp av statistiksajten soccerassociation.com kan vi bland annat utläsa att serieledande Djurgården är som allra bäst under slutkvarten, då laget gör sina flesta mål och släpper in minst antal mål. Men inför söndagens derby på Tele2 Arena kommer det illavarslande bulletiner för hemmalaget Hammarby som har rena rama svängdörrsfotbollen under matchens sista 15 minuter.

Och med framåtblick just mot söndagens derby granskar vi specifikt vid vilken tidpunkt lagen gör respektive släpper in sina mål. Och då kan vi konstatera att "Gnaget" är som mest sårbart kvarten för halvtidsvilan. Då släpper laget in de flesta målen och gör näst minst antal framåt. Bäst är laget däremot i minut 16-30, då laget bara släppt in ett enda mål men har däremot gjort 25,7 procent av sina mål under den tiden. Notabelt är också att laget på 23 omgångar inte gjort ett enda mål under öppningskvarten.

När det gäller derbymotståndaren Hammarby gör också laget flest mål i minut 16-30 men gör minst antal mål under slutkvarten. Supportrarnas ramsa "Öka takten, sista kvarten, Tidaholm" har alltså knappt någon effekt på lagets målmässiga prestation offensivt.

Hammarby släpper dessutom in flest mål i minut 76-90 men minst antal i minut 61-75.

Av "Bajens" totalt 32 insläppta mål har laget släppt in 12 mål under slutkvarten. Över 30 procent av de mål som laget släpper in, sker under det tidsspannet.

Med andra ord finns det skäl för Hammarbys supportrar att vara oroliga under slutkvarten i derbyt, medan AIKs supportrar bör vara mest nervösa under slutkvarten av första halvlek.

Om vi jämför med serieledande Djurgården släpper det laget in flest mål i minut 46-60 och 61-75. 30,8 procent av alla mål laget har släppt in har skett under dessa två tidsspann. Men däremot är laget, som tidigare konstaterat, riktigt starkt under matchens slutskede med bara 7,7 procent insläppta mål och allra bäst under inledningskvarten med noll insläppt mål.

Malmö FF som också är med i guldstriden sticker ut från mängden gentemot 08-lagen. Laget släpper in flest mål i minut 76-90 men därefter så är det helt jämnt fördelat över matchens övriga 75 minuter när målen släpps in. Framåt gör laget flest antal mål i minut 46-60 med 29,3 procent. men gör minst antal mål i minut 16-30.

Här är alla fakta kring när målen görs och släpps in i tidsspann om 15-minutersintervaller.

Djurgården

39 gjorda mål.

0-15 min: 5 mål (12,8 procent)

16-30 min: 8 mål (20,5 procent)

31-45 min: 5 mål (12,8 procent)

46-60 min: 5 mål (12,8 procent)

61-75 min: 5 mål (12,8 procent)

76-90 min: 11 mål 28,5 procent)

13 insläppta mål.

0-15 min: 0 mål

16-30 min: 4 mål (30,8 procent)

31-45 min: 2 mål (15,4 procent)

46-60 min: 4 mål (30,8 procent)

61-75 min: 2 mål (15,4 procent)

76-90 min: 1 mål (7,7 procent)

AIK

35 gjorda mål.

0-15 min: 0 mål

16-30 min: 9 mål (25,7 procent)

31-45 min: 3 mål (8,6 procent)

46-60 min: 9 mål (25,7 procent)

61-75 min: 8 mål (22,9 procent)

76-90 min: 6 mål (17,1 procent)

17 insläppta mål.

0-15 min: 2 mål (11,8 procent)

16-30 min: 1 mål (5,9 procent)

31-45 min: 5 mål (29,4 procent)

46-60 min: 4 mål (23,5 procent)

61-75 min: 2 mål (11,8 procent)

76-90 min: 3 mål (17,6 procent)

Malmö FF

41 gjorda mål.

0-15 min: 5 mål (12,2 procent)

16-30 min: 4 mål (9,8 procent)

31-45 min: 5 mål (12,2 procent)

46-60 min: 12 mål (29,3 procent)

61-75 min: 8 mål (19,5 procent)

76-90 min: 7 mål (17,1 procent)

14 insläppta mål:

0-15 min: 2 mål (14,3 procent)

16-30 min: 2 mål (14,3 procent)

31-45 min: 2 mål (14,3 procent)

46-60 min: 2 mål (14,3 procent)

61-75 min: 2 mål (14,3 procent)

76-90 min: 4 mål (28,8 procent)

Hammarby

55 gjorda mål.

0-15 min: 11 mål (20 procent)

16-30 min: 13 mål (23,6 procent)

31-45 min: 12 mål (21,8 procent)

46-60 min: 7 mål (12,7 procent)

61-75 min: 8 mål (14,5 procent)

76-90 min: 4 mål (7,3 procent)

32 insläppta mål

0-15 min: 2 mål (6,3 procent)

16-30 min: 5 mål (15,6 procent)

31-45 min: 7 mål (21,9 procent)

46-60 min: 5 mål (15,6 procent)

61-75 min: 1 mål (3,1 procent)

76-90 min: 12 mål (37,5 procent)

Källa: Soccerassociation.com