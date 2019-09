Kujovic frälste Djurgården efter osannolikt inhopp

Djurgården leder fortsatt allsvenskan. Det kan de tacka Emir Kujovic för. Inhopparen matchhjälte med två sena mål i 2-0-segern hemma mot Helsingborg.



Såväl AIK som Malmö FF var inför i kväll tillfälligt före Djurgården i tabellen, detta efter segrarna mot Häcken respektive Norrköping under söndagen. Vid blårandig seger i afton hemma mot Helsingborg skulle de återta serieledningen.



Astrit Ajdarevic med sin första start sedan början av augusti då han byttes ut skadad. I HIF gjorde Olof Mellberg sin första match som allsvensk tränare.



SÅ VAR FD:S LIVERAPPORTERING FRÅN DJURGÅRDEN - HELSINGBORG 19.00



3:e min: Satan i gatan vilket läge för HIF! Moro med öppet mål från nära håll efter fint inspel från Max Svensson, men skottet över. Helsingborgsspelaren trodde inte sina ögon. Där hade Djurgården flyt!



10:e min: Djurgården med superchans när Curtis Edwards från nära håll efter vänsterinlägg avslutade. Bollen så nära att smita in vid bortre stolpen, men HIF räddade upp i grevens tid. Härlig start på matchen!



16:e min: Ajdarevic med nick inne i straffområdet, återigen efter inlägg från vänster. Nicken från Djurgårdens mittfältsstjärna utanför vänstra stolpen.



17:e min: Djurgården fortsatte anfalla längs vänsterkanten och Mohamed Buya Turay sånär att stöta in bollen metern framför mål.



19:e min: Kolossalt tryck från Djurgården och Ulvestad med stenhårt skott på halvvolley. Suverän räddning av Lindegaard.



20:e min: HIF nära att ge Djurgården en rejäl kalldusch då pigge Adam Eriksson tog sig in i straffområdet, men Tommi Vaiho med vass räddning. Hela havets stormar på Tele2!



27:e min: Moro helt fri med Vaiho. Djurgårdens målvakt återigen med vass räddning. Stockholmslaget illa ute på nytt.



38:e min: Matchens första gula kort - och det var gästernas Adam Eriksson som fick det.



45:e min: Mohamed Buya Turay varnad för Djurgården precis före halvtidsvilan. HIF-spelarna ville få det till rött - hemmafansen till ingenting...



0-0 efter första halvlek.



50:e min: Curtis Edwards med skott utanför straffområdet efter hörna, men avslutet en bit ovanför ribban.



52:e min: Djurgården med fin möjlighet då Buya Turay hittade Astrit Ajdarevic som fick ett jätteläge inne i straffområdet, men Ajdarevic tog lite för lång tid på sig, hakades upp och sköt utanför. Ingen straff trots fansens vädjan.



62:a min: Första bytet i matchen. Djurgårdens Astrit Ajdarevic ut och Nicklas Bärkroth in.



64:e min: Lurigt skott på halvvolley från Aslak Fonn Witry. Vissa trodde den gick rätt upp i krysset, men bollen i burgaveln.



67:e min: Alex Farnerud ut för HIF, in med Tobias Mikkelsen.



68:e min: Jonathan Ring bröt in från vänster och fick iväg ett bra skott, men Lindegaard med vass räddning och ut till en resultatlös hörna.



71:a min: Emir Kujovic in för Djurgården. Ut med Curtis Edwards.



72:a min: 1-0 Djurgården! Och vem nätade om inte Kujovic! Ett misslyckat skott från Buya Turay blev till ett perfekt inlägg. Kujovic med språngnicken rätt upp i taket.



78:e min: Kujovic igen! 2-0 Djurgården. Vilket osannolikt inhopp. Bärkroth med inspel längs backen och från nära håll petade anfallsförvärvet in tvåan för Stockholmslaget.



80:e min: Matthews in för HIF, ut med Fredrik Liverstam.



86:e min: Haris Radetinac in sista minuterna för Djurgården. Ut med Jonathan Ring.



87:e min: Nära 3-0 för Djurgården, men Jacob Une Larssons nick på hörna räddades av duktiga Lindegaard.



89:e min: Filip Sjöberg in för HIF, skåningarnas sista byte. Ut med Max Svensson.



16 027 åskådare på plats i kväll.



91:a min: Witry med andra skottet i burgaveln för kvällen. Fint läge inne i straffområdet att sätta trean.



92:a min: Kujovic med distansskott, tätt utanför.



SLUT! Kujovic två baljor blev helt avgörande. Djurgården vann med 2-0 och leder fortsatt allsvenskan med en poäng före AIK. Trean Malmö har tre pinnar upp till Blåränderna.



Djurgården: Vaiho - Witry, Une Larsson, Danielson, Käck - Karlström, Ulvestad, Edwards - Ajdarevic, Turay, Ring

Helsingborg: Lindegaard - Holgersson, Liverstam, Granqvist, Eriksson - Abubakari, Gigovic - Moro, Farnerud, Svensson - Gero