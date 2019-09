En ofattbar uppvisning i offensiv.

Massor av mål och fortsatt tätkänning.

Och ett perfekt återstående höstschema.

Ändå är Stefan Billborn säkert inte alls nöjd med matchen mot IFK Göteborg.

Jag har ingen aning om hur Blåvitt laddade inför mötet med Hammarby på Tele2 arena den här blåsiga söndagen i Stockholm.



Denna extrema utmaning.

Denna superchans att haka topplagen.

Men just försvarsspelet mot allsvenskans målgladaste lag verkar man inte nuddat vid särskilt mycket. Inte heller inställnignen verkar ha kommit upp i omklädningsrummet innan avspark.

För det var en sensationellt svag defensiv som såg till att en potentiell guld- (nåja) och Europa-match var förlorad på sådär tolv minuter.

• Knappt två minuter tog det innan vi fick första fingervisningen om vart den här matchen var på väg.

Georgi Kharashvili och Victor Wernersson agerade lite skönt vid sidlinjen på egen planhalva, och stod plötsligt med brallorna nere när vråltaggad Vladimir Rodic i sin första start för säsongen stal bollen och smällde in bollen nere vid Ioannis Anestis högra stolprot.

• Fem minuter senare lät Blåvitt-försvaret Darijan Bojanic ta hur mycket tid på sig som helst innan den för dagen spektakuläre Bajen-mittfältaren siktat klart och smällde in 2-0 med ett mäktigt skott i krysset.

Och - hänger ni med? - bara fem minuter senare så tog matchen i stort sett slut då Simon Sandbergs skott styrdes in av Imad Khalili.Hade jag varit Poya Asbaghi så hade jag där och då gjort mina tre byten.

Det var en osannolikt frenetisk anfallsfotboll som Hammarby bjöd de 26 552 åskådarna på, och visst, allt gick verkligen in för Bajen - men det var samtidigt en fullständigt oacceptabel defensiv inställning som dödade det här haussade toppmötet.

Den skicklige georgiern Kharaishvili smet emellan med ett par mål, däribland en läcker frispark som då gav 2-4 - men det här var bara Bajens match.

Det var livsfarligt i varje grönvitt anfall.

Det var en överkörning och kölhalning.

Mittbackarna (!) Richard Magyar och Mads Fenger prickade in varsitt mål innan allsvenskans skytte- och poängkung Muamer Tankovic fastställde slutresultatet 6-2 och Bajensångerna nådde ett crescendo.

Hammarby flyger med i toppen av allsvenskan, man fortsätter att ösa in mål och borde jubla över över utgångsläget just nu.

• Fem av sju återstående matcher spelas nämligen på Tele2 arena, där Bajen är obesegrat och snudd på ostoppbart i år.

• De övriga två matcherna spelas även de på konstgräs (Bajen gillar inte alls riktigt gräs lika mycket) mot mycket överkomligt motstånd: Sirius och Östersund.

• Den så viktige mittfältaren Junior gjorde äntligen efterlängtad comeback efter lång rehabilitering efter en svår knäskada.

Här finns ju alla chanser att slugga till sig en plats i Europa.

Ändå tror jag att tränaren Stefan Billborn hade svårt att jubla på allvar efter uppvisningen mot IFK Göteborg.

Detta då Aron Johannsson klev av med en skada (därför Junior in tidigt), liksom Imad Khalili. Mot slutet av matchen fick även högerbacken Simon Sandberg hjälpas av banan och Hammarby tvingades avsluta med tio man på planen.

Lägg därtill skadebekymmer sedan tidigare för Alexander Kacaniklic och David Fällman, och läget inför derbyt mot toppkonkurrenten AIK härnäst är långt ifrån optimalt.

Men läget, det har Hammarby skapat sig.