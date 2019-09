Sirius lättade på trycket - kandidat till årets mål

Efter en trög inledning kunde Sirius efter en halvtimme ta ledningen med 1-0 mot Falkenberg.

Christer Gustafssons projektil kan mycket väl bli en kandidat till årets mål i allsvenskan.

Falkenberg skapade tidigt en het målchans men Lukas Jonsson i Siriusmålet räddade.

För hemmalagets del skulle det dröja mer än halva den första halvleken innan någon målchans fanns att rapportera.

När läget väl kom blev Sam Lundholms halvträff plockpotatis för Hampus Nilsson i Falkenbergmålet.

Sirius spelförande och frejdiga i offensiven. Något som skulle betala sig.

Efter 30 minuter drog Christer Gustafsson iväg en projektil rakt upp i krysset strax utanför straffområdet. En het kandidat till årets mål på Studenternas.

Efter målet drog en frustrerad Kirill Pogrebnyak på sig gult kort efter en våldsam satsning på tidigare nämnda målskytten.

– Det kändes knappt när jag drog till bollen, det var skönt att se den gå in. Vi har momentum i matchen och borde leda med minst två bollar, säger målskytten Christer Gustafsson till C More i paus.