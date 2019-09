Delad pott på Friends - Forsberg kvitterade mot Norge

Sverige var illa ute hemma mot Norge, men efter timmen spelad kvitterade Emil Forsberg till 1-1 vilket också blev slutresultatet. Blågult fortsatt tvåa i EM-kvalgruppen bakom överlägsna Spanien.



Bakom suveränen Spanien tävlar Sverige, Norge och Rumänien om andraplatsen där Blågult inför i kväll hade två poängs försprång ner till norrmännen. Efter 3-3-mötet i Oslo i mars månad möttes de två antagonisterna igen, denna gång på Friends och skrällen i elvan var att Marcus Berg petades. Detta alltså den spelare som varit förstaanfallaren i landslaget sedan Janne Andersson tog över efter EM 2016.



I stället startade Alexander Isak och Robin Quaison på topp samtidigt som Emil Forsberg kom in i elvan och spelade som vanligt på sin vänsterkant.



Hammarbys Muamer Tankovic, som var överraskningen i EM-kvaltruppen, fick inte ens plats på bänken utan satt på läktaren i kväll.



På norska bänken hittade vi AIK:s Tarik Elyounoussi.



Avspark 20.45.



Jämn första kvart av matchen vilket bollinnehavet 50-50 var en indikation på. Albin Ekdal hade ett skottförsök i inledning utan framgång, i övrigt halvchanser inför de dryga 38 000 åskådare som var på plats i kväll.



20:e min: Ypperligt frisparksläge precis utanför straffområdet för Sverige som Emil Forsberg fixade. Sveriges nummer 10 tog också hand om frisparken själv. Skottet bredvid muren, men också tätt utanför högra stolpen.



25:e min: Ny fin möjlighet för Sverige då Pierre Bengtsson slog ett precist inlägg och inne i boxen kom Alexander Isak högst, men nicken precis utanför vänstra stolpen. Mycket folk i straffområdet så starkt av Isak att komma till avslut.



43:e min: Farligt norskt anfall där bollen till sist hittade ut till Omar Elabdellaoui som vid straffområdeslinjen gick på skott. Bollen över via svenskt ben och ut till en resultatlös hörna.



45:e min: 1-0 Norge i halvlekens sista spark. Andreas Granqvist med bjudning då han ohotad på egen planhalva spelade rakt i gapet på norsk spelare och gästerna ställde om blixtsnabbt. Kapten Stefan Johansen kom fri och placerade in ledningsmålet för Norge som om detta resultat står sig går om Sverige i tabellen. Jobbigt för Granqvist som redan inför samlingen varit hårt kritiserad.



60:e min: 1-1! Finfint anfall av Sverige där Lustig slog ett inlägg som till sist nådde fram till Albin Ekdal. Trots bra skottläge valde Ekdal osjälviskt och genialiskt att passa Emil Forsberg som i något bättre läge kunde måtta mot mål. Det placerade skottet perfekt intill första stolpen och kvitterat på Friends.



64:e min: Tarik Elyounoussi in i spel för Norge. Ut med Markus Henriksen.



77:e min: Dubbelbyte för Sverige då Quaison och Isak lämnade. In med ny anfallsduo i form av Marcus Berg och Sebastian Andersson.



81:a min: Joshua King med skott i burgaveln i bra läge. Norge inte ofarligt!



84:e min: Sista svenska bytet då Gustav Svensson ersatte Albin Ekdal.



SLUT! Det blev delad pott på Friends. I och med 1-1-resultatet är Sverige fortsatt tvåa bakom Spanien med två poäng ner till Norge. Sverige också bättre inbördes möten mot Norge med tanke på 3-3 i Oslo i våras. Rumänien vann i kväll hemma mot Malta med 1-0 och ligger nu trea, en poäng före Norge och en pinne bakom Blågult.



Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Pierre Bengtsson - Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg - Robin Quaison, Alexander Isak

Norge: Rune Jarnstein - Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Tore Reginiussen, Haitam Aleesami - Stefan Johansen, Sander Berge, Markus Henriksen, Ole Selnæs, Martin Ødegaard - Joshua King