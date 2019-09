Billborn till FD: "Ingen katastrof"

Hammarby fick en tung start efter sommaruppehållet då Häcken vann med 2-0 på Bravida Arena 1 juli. Därefter dröjde det två månader innan Bajen skulle förlora igen - och det slutade just med 2-0 i baken för det grönvita Stockholmslaget då IFK Norrköping visade sig för svåra i söndags.Mellan dessa två förluster hade Hammarby tagit 22 av maximala 24 poäng där de dessutom mäktade med 29 mål på dessa åtta matcher. Att nu sviten brutits i och med torsken på Östgötaporten kommenterar tränaren Stefan Billborn för FotbollDirekt så här:- Det är aldrig roligt att förlora, men det var ju en jämn match. Vi hade momentum i andra halvlek men lyckades inte göra mål, sedan avgjorde de med sitt 2-0-mål i 95:e minuten. Jag vet inte, det är små marginaler.- Eller riktigt dåligt försvarsspel från oss... Tre man som går bort sig. Det kändes inte ens som att han ville attackera utan snarare bara hålla i bollen för han växlade ju inte tempo. Helt plötsligt rann han bara igenom, säger Billborn och fortsätter:- Mest surt att förlora. Vi fick inte till någon forcering trots att vi etablerade mycket spel på deras planhalva. Ja, vi borde gjort mål för de öppnade ju upp sig. Det fanns ytor... Men men, Norrköping är ett bra lag. Det svider ju dock att de gjorde båda sina mål på övertid (ett i respektive halvlek) och de kom egentligen från ingenstans. Först en jävla lyra från halva plan som studsade rätt och sedan en omställning i 95:e...Med åtta omgångar kvar ligger Hammarby femma i allsvenskan. Upp till serieledande Djurgården är det sex poäng och för att nå tredjeplatsen som bekant innebär Europaspel nästa säsong är det tre pinnar. Samtidigt ligger sjätteplacerade IFK Göteborg på lika många poäng som Bajen och tabellsjuan Norrköping är bara en pinne bakom Bajen.Ett ordentligt getingbo alltså och nu väntar dessutom två tuffa matcher efter landslagsuppehållet för Hammarby då IFK Göteborg och AIK kommer på besök på Tele2 Arena. Stefan Billborn har trots den jobbiga förlusten mot Norrköping inte svårt att gå vidare och sikta in sig på Blåvitt om en vecka.- Vi tar en match i taget. Klart att vi hade velat vinna mot Norrköping, men att vi förlorade var egentligen ingen katastrof. Det är bara att träna på hårt nu och sikta in oss på Blåvittmatchen. I en intervju med FD i veckan berättade mittfältaren Junior, som varit borta från spel i nästan ett år på grund av korsbandsskada, om glädjen att vara tillbaka på allvar. Han satt på bänken senast mot Norrköping och på Billborn låter det som att det kan bli ett inhopp mot IFK Göteborg.- Junior är på gång. Man ser att han lite kvar i tajmingen med bollen och så. Det studsar och far lite, men fysiskt är han redo för spel. Jag kunde inte byta in honom mot Norrköping då jag inte hade några byten kvar, men han ser bättre och bättre ut. Det är ju lite tid kvar till Blåvittmatchen så jag hoppas att han ska kunna vara med och bidra. Sedan om han startar, det är väl tveksamt, avslutar Billborn.