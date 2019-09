"Norrköping har betalat mig 25 miljoner"

''Allsvenskan Runt'' är tillbaka med Patrick Ekwall. Den här gången träffar FD:s krönikör Peter Hunt.

I detta avsnitt berättar Norrköpings ordförande om den moderna klassikern från Östgötaporten i våras och om att han fått tillbaka alla miljoner som han tidigare lånat ut till IFK.

- Jag gick in med ett lån på 25 miljoner och det har klubben betalat tillbaka, säger han i programmet.



Ni minns väl hur det lät och såg ut?

I mötet med AIK greppade han mikrofonen och tog i för kung och fosterland när han försökte få med sig publiken mellan Norrköping- AIK och numera klassiska - "It's time to get remble".



Hör honom om det underhållande han bjöd på där och hur han vill bygga framtiden med Norrköping.

Men han får också frågan om hur hans liv hade varit utan IFK.

- Absolut, absolut. Det är en stor del av mitt liv. Det är mitt elfte år i klubben nu och jag ser ju slutet på det här. Men det har givit mig otroligt mycket och det har aldrig vart någon belastning.

Peter Hunt berättar även i det nya avsnittet om pengarna han investerat.

Vidare får vi förstås veta vad som hände i samband med "It's time to get remble"?

Vad som då egentligen for i huvudet på Norrköpingsbasen.

- För det första var det en ganska spontan handling. Vi har en tradition i IFK att ordförande ska gå ut och säga något i samband med första hemmamatchen. Så istället för att gå ut och säga: "Hej och välkomna och vad kul att ni är här" - så tänkte jag: "kan man inte säga någonting roligare än det?" ...och då blev det så.



- Jag kan tänka mig att göra det igen. Inga problem, avslutar Hunt.

SE AVSNITTET I SPELAREN OVAN ELLER PÅ YOUTUBE.