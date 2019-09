AIK-anfallaren slog till - pressen på Frankrike och Turkiet

Kolbeinn Sigthorsson öppnade målskyttet för Island i 3-0-segern mot Moldavien under lördagskvällen. Viktorian innebär att islänningarna i skrivande stund toppar tabellen före Frankrike och Turkiet.



AIK-anfallaren Kolbeinn Sigthorsson var en framträdande spelare för Island i EM 2016 och sänkte England i slutspelet. Efter att haft mycket skadeproblem är strikern nu tillbaka på allvar i landslaget.



29-åringen, som gjort två mål på elva allsvenska matcher under sin debutsäsong i Gnaget, gav islänningarna ledningen i EM-kvalet hemma mot Moldavien under lördagskvällen. Island vann till sist med 3-0 och leder i skrivande stund sin grupp med tre poäng före Frankrike och Turkiet - som dock båda spelar senare i kväll mot Albanien respektive Andorra.



Vidar Örn Kjartansson, som var på lån hos Hammarby tidigare i år, hoppade in i slutet för Island mot Moldavien. Malmös Arnor Traustason spelade hela matchen.