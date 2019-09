Ryssholm förnekar mobbning - satsar på erfarna litauer - "Mer energi"

Saulius Sirmelis, 63 år, samt Saulius Cekanavicius, 50, är männen som ska rädda AFC Eskilstuna kvar i allsvenskan.

Det var under torsdagen som nästjumbon släppte nyheten om att huvudtränaren Nemanja Miljanovic tar klivet bort från tränarbänken för att sätta sig på sportchefsstolen igen.

Ersättarna är helt okända för den svenska publiken, men väldigt erfarna och precis vad klubben behöver menar klubbens ordförande Alex Ryssholm.

– Vi tycker att det behövs ändringar i klubben. Vi behöver få in mer energi och det är ett bra tillfälle att göra en förändring nu under uppehållet. Det var ett ömsesidigt beslut där både styrelsen och "Mance" (Miljanovic) tyckte samma sak. Det är bra för oss att göra en förändring med tanke på att resultaten inte är de bästa just nu, säger han till FotbollDirekt.se.

– Mance kom till klubben som sportchef och när Michael Jolley flyttade till England fick han ta båda rollerna.

Vilka är de nya tränarna?

– Huvudtränaren (Saulius Sirmelis) är en ganska känd tränare. Han har varit assisterande tränare i Litauens landslag och även tränat Kazakstans landslag. Han har varit i fem-sex olika länder och är väldigt erfaren. En tränare med stora meriter som jag försökte värva redan när Özcan Melkemichel gick till Djurgården, men då sa han nej tack. Den här gången gick det bättre att övertala honom.

– Den andra tränaren (Saulius Cekanavicius) har jag inte så bra koll på faktiskt. Han har varit i storklubben Ventspils organisation i 20 år. Så han har varit med om mycket. Det är huvudtränaren som tagit med honom eftersom de jobbat tillsammans tidigare, säger Ryssholm som hoppas att förändringen kommer tända laget redan till nästa match mot Elfsborg.

– Det är inte första gången som han (Sirmelis, till vänster nedan) tar över ett lag i problem. Många gånger har det slutat lyckligt när han tagit över under säsongen och jag hoppas att det gäller oss också så att vi kan klara oss kvar i ligan. Spelsystemet? Jag vågar inte säga så mycket om det blir förändringar där, men alla tränare har sin metodik och det blir säkert en del nytt. Men framförallt tror jag att det är bra att vi får in färsk energi som kan få spelarna att prestera som vi vill igen. Vi har många sexpoängsmatcher mot lagen i botten så alla chanser finns.





Kontraktet är bara skrivet året ut med båda tränarna?

– Det är ömsesidigt. Om vi stannar i allsvenskan så vill vi förmodligen förlänga, om alla parter vill det och är nöjda så förlänger vi. Inga konstigheter.

1-3-förlusten mot Örebro var den fjärde raka nollpoängaren och tabelläget är kritiskt med åtta matcher kvar. AFC är nästjumbo, före Gif Sundsvall men bakom Falkenberg på kvalplats, där man är två poäng från kval och fyra poäng från Kalmar på säker mark. Enligt Ryssholm handlar förändring enbart om rent sportsliga anledningar, inte om det uppmärksammade avslöjandet i Sportbladet där anonyma spelare i AFC talat ut om att de känt sig kränkta och mobbade av Miljanovic.

– Nej, det har inget med det att göra. Alla skriverier om det där stämmer inte. Mance har inte mobbat någon, säger han kort.