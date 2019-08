HIF-seger - Östersund rasar i tabellen

Helsingborg tog tre blytunga poäng när Östersund besegrades med 2-0 på fredagskvällen. För ÖFK ser läget allt mörkare ut och en bottenstrid kan komma att vänta i höst.



Det var två formsvaga lag som drabbade samman på Olympia, inte minst Helsingborg med sju raka utan seger och förlust senast med hela 5-0 mot Norrköping.

Men HIF:s usla form var som bortblåst ikväll när domaren blåste i gång.

HIF tog ledningen efter elva minuter genom Max Svensson.

Men man var inte nöjda där och före paus kunde Alhaji Gero göra 2-0. Första målet i HIF-tröjan för nigerianen som värvades till Helsingborg från just Östersund i somras.

Den andra halvleken var chansrik men slutade mållös och ett gäng lättade HIF-spelare kunde fira lagets första trepoängare sedan mitten av juli.

Tyngre för Östersund som på de tre senaste matcherna har tre nederlag och 1-9 i målskillnad. Illa, illa för ÖFK.

- Just nu är det riktigt, riktigt tungt. Jag vet inte varför det blir som det blir, men vi måste fortsätta kriga, även om det är tufft just nu, säger Östersunds lagkapten Tom Pettersson till C More.

Som om inte det vore tungt nog så får man nu klara sig utan viktige Charlie Colkett i nästa match, mittfältaren drog på sig sin tredje varning för säsongen och är därmed avstängd mot Kalmar.