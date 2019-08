TRÄNINGSRAPPORT: "Jag håller inte alls med Kim Bergstrand"

STOCKHOLM. Med fyra dagar kvar till superderbyt mot AIK tog sig FD ut till Djurgårdens träningsanläggning Kaknäs. Edward Chilufya syntes inte till och Aslak Fonn Witry tränade vid sidan av.



TRÄNINGSRAPPORT MED FOTBOLLDIREKTS CASPER NORDQVIST



Var? Kaknäs, Stockholm.



Vädret? 25 grader och strålande sol.



Tränade någon i långbyxor? Jonathan Ring gjorde det på försäsongslägret på Gran Canaria i januari, men denna gång körde yttern i shorts. Desto mer anmärkningsvärt var att Astrit Ajdarevic lirade i träningsjacka hela passet. Jesper Karlström hade en likadan jacka ungefär halva passet. Hampus Finndell och Mohamed Buya Turay i underställ på överkroppen.



Vilka saknades? Edward Chilufya, som missade Malmömatchen på grund av skada och som tvingats tacka nej till Zambias landslagsspel, syntes inte till på Kaknäs. Aslak Fonn Witry fanns med i Malmö med tvingades kasta in handduken sent. Norrmannen tränade nu vid sidan av. Kim Bergstrand ville inte säga något om hans status efteråt.



Sa Bergstrand något annat av värde? Mycket, men framförallt att han inte skulle bli rasande om Marcus Danielson inte skulle komma med i landslagstruppen. "Janne vet bäst" och så vidare lät det från Bergstrand som alltså inte såg någon prestige i att se sin mittbacksstjärna i den blågula dressen. Kort senare kom beskedet att Danielson ratats av Janne Andersson och jag håller inte alls med Bergstrnad här, jag tycker det är helt fel av Janne att inte plocka med Danielson. 30-åringen känns just nu överlägsen i allsvenskan på sin position och det måste kännas märkligt för honom att se Andreas Granqvist vara med i den truppen. "Granen" har ju varit helt under isen hela säsongen! I och med att Danielson inte kom med nu kan han nog glömma landslagsspel längre fram också. För kommer han inte med nu - när fasen ska han då kunna komma med?



Någon dispyt på träningen eller var allt frid och fröjd? Det enda var väl en het ordväxling mellan Fredrik Ulvestad och Jonathan Augustinsson där norrmannen inte alls var nöjd med hur "Jonis" låg i position vid en sekvens. Vänsterbacken inte överens med Ulvestad och de stod och gestikulerade lite åt varandra, men inte mer dramatiskt än så.



Status på stjärnduon Astrit Ajdarevic och Emir Kujovic? Jag pratade med Kujovic efteråt och han själv konstaterade att det inte är troligt att han startar derbyt på söndag. I stället kan vi likt MFF-matchen räkna med ett inhopp från nyförvärvet. Vad gäller Ajdarevic har jag svårt att se firma Bergstrand/Lagerlöf flytta på Ulvestad, Edwards eller Karlström så precis som för Kujovic kommer Ajdarevic troligen få nöja sig med ett inhopp. Man ska ju komma ihåg att han gjorde comeback mot MFF efter att ha varit borta tre veckor på grund av skada.



Din elva mot AIK? Tja, vi får räkna med att Witry hinner tillbaka. Jobbigt annars eftersom Elliot Käck är avstängd. Om inte Witry är tillgänglig tycker jag Kevin Walker som högerback är en bra lösning. I övrigt samma lag som senast mot MFF (bortsett från att jag vill ha Ring till höger i anfallet) och då blir elvan alltså så här: Vaiho - Witry/Walker, Une Larsson, Danielson, Augustinsson - Edwards, Karlström, Ulvestad - Ring, Buya Turay, Radetinac.