Norling inför ödesmatchen - "Vore hemskt om jag svarade nej"

FD rapporterade live från Friends arena och dagens presskonferens inför AIK - Celtic som spelas klockan 19:00 på torsdagskvällen.

Vi väntar nu på att presskonferensen ska starta. Även sex-sju skotska journalister är på plats redan denna förmiddag.





Norling: Ingen saknas inför matchen imorgon. Det stämmer att Tarik är med i truppen.

Finns det saker ni kan dra nytta av som ni lärt er av Celtic?

Norling: Det vore hemskt om jag svarade nej. Det är klart vi lärt oss och det finns saker vi kan utnyttja som vi har analyserat. Vi har några idéer om hur vi ska attackera. Nu har vi ett resultat att vända.

Hur framtunga kan ni vara?

Norling: Vi kan inte vara naiva för vi möter ett bra lag med stora kvaliteter. Speciellt i omställningarna, vi måste vara smarta.

Stor skillnad på borta och hemma. 27 000 sålda, vad betyder det?

Norling: Det är en fördel att spela hemma. Det vet vi, men hur stor den är, visar sig genom resultatet. Det är definitivt kraft.







Stora matcher den här veckan med Celtic och DIF?

Goitom: Även Östersund borta var viktig. Matchen mot Celtic är viktig och sen fokuserar vi på Djurgården.

Du har stor erfarenhet från Europaspel. Vad kan du inspirera med?

Goitom: Jag, Per Karlsson och Kenny var med sist. Vi går sällan till gruppspel och går vi till Europa Leagues gruppspel kan det förändra din karriär. Det finns inget annat än att gå all in och hoppas på det bästa. Med smartness men också med passion. Går vi dit skulle mycket förändras för klubben, vi har en ännu ljusare framtid om vi går dit.

Goitom: Så som resultatet är nu är det mer inspiration än press. Vi har inget att förlora. Antingen kommer Celtic slå oss eller så får vi en magisk natt.

Hur upplever du Celtics försvar?

Goitom: Det är skillnad och det borde det vara. De kan köpa spelare för 5-10 miljoner euro. Det betyder att du måste få med ditt bästa spel. Det går inte att spela på 80 procent. Du måste upp på hundra, det är en stor utmaning.

Något extra svårt med Celtic?

Goitom: Det som sticker ut är den individuella kvaliteten. Annars ska du inte spela i Celtic. Om resultatet går det vår väg är det en ännu större insats. Vi måste göra det bra kollektivt och bra individuellt.

Första målet viktigt, hur mycket vågar ni?

Norling: Självklart kommer det vara viktigt. Det är en del av hur vi pratar inför matchen. Att vi kanske delar upp matchen i olika delar. Det är en bra fråga som jag inte vill vara för konkret i mitt svar kring.

Två stora matcher, måste ni rotera?

Norling: Det fina med den här matchen är att båda sidorna går in med samma set up eftersom Celtic också spelar derby (Rangers). När vi går in i nästa match är det en skillnad för hur Djurgården har sin uppladdning. Det är det fina med det här, vi som klubb är inne i något som vi kan säga att det finns väldigt mycket utveckling runt hörnet om vi bara tittar runt. Om vi ser på det med nyfikenhet, det är inte vad vi gör normala säsonger. Vi vill göra det till ett normalt scenario.

Hur stort vore det för dig?

Norling: Jag har varit i gruppspel förut, det är inte första gången i så fall, och det är samma för AIK. Vi är rätt stora på det sättet men vi borde bara göra det oftare. Vi kommer inte flyga iväg utan allt hårt jobb kommer då att ha lönat sig.