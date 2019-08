FD LIVE: Bajen utökar - tveksamt igen från Nilsson

Hammarby går vid seger borta mot Falkenberg upp på lika många poäng som Malmö FF och sätter då också press på Djurgården och AIK i toppen. Bajen leder med 2-0.



I och med Malmös förlust hemma mot Djurgården i går går Hammarby vid seger borta mot Falkenberg upp på lika många poäng som skåningarna och är då sex respektive två poäng bakom toppduon Djurgården och AIK.



Simon Sandberg, som inledde på bänken i segermatchen mot Sundsvall förra helgen, kliver nu in från start. Nykomlingen Falkenberg ligger på kvalplats med två poäng upp till säker mark - men har också två pinnar ner till nästjumbon AFC Eskilstuna.



Senast de två lagen möttes var i juli då Bajen krossade Falkenberg i Stockholm och vann med 6-2.



Här startar dagens liverapport på FD från Falkenberg-Hammarby, 19.00.



2:a min: Bolltapp av Darijan Bojanic i farlige läge. John Chibuike hittade fram till Nsima Peter som sköt, men inga bekymmer för Johan Wiland som kunde rädda. Bra målchans för Falkenberg.



2:a min: Nytt slarv i Bajen och Falkenbergs mittfältsstjärna John Björkengren fick ett kalasläge inne i straffområde, men i stället för att skjuta valde han att passa - vilket visade sig ett felval. Grönvitt ben i vägen och det slutade med en hörna som blev resultatlös.



11:e min: 1-0 Hammarby efter en ordentlig bjudning från Hampus Nilsson - igen! Målvakten med flera tavlor den här säsongen och nu släppte han in ett mål mellan benen. Ett skott från Darijan Bojanic utanför straffområdet gick rakt på Nilsson som likt Englands Robert Green i VM 2010 tappade in bollen mellan benen. Fint anfall av Bajen dock efter en snabb omställning längs högerkanten. Alexander Kacaniklic med assisten.



26:e min: Hampus Nilsson med retur rakt ut efter fast situation. Muamer Tankovic tilläts avsluta från nära håll, men skytte- och assistkungen lyckades inte träffa mål. I stället skott över från Mujo. Nära 2-0 där!



26:e min: Bara halvminuten efter Tankovic läge drog Falkenbergs viktiga mittback Carl Johansson baksidan efter duell med Aron Johannsson. Försvararen bars ut på bår och ersattes av Tobias Englund. Jobbigt för den allsvenska nykomlingen nu som redan har åkt på flera skadesmällar i backlinjen.



36:e min: Formstarke Kacaniklic med fint förarbete på högerkanten och hittade in till Tankovic med ett perfekt inlägg. Nicken från Mujo tätt utanför Nilssons högra stolpe.



41:a min: Alexander Kacaniklic ut skadad. Även han tog sig för baksidan och linkade ut. In i stället med Imad Khalili. Tråkigt för Hammarby om det vore allvarligt med tanke på hur bra vinteraffären varit sedan omstarten 1 juli.



47:e min: Precis före halvtidsvilan gjorde Hammarby 2-0. Precis som vid första målet var det Darijan Bojanic som gjorde det och precis som vid första målet var det en tavla av Hampus Nilsson. Bojanic slog ett frispark från långt håll. Bojanic valde att slå in bollen i straffområdet och Aron Johannsson försökte nicka. Anfallaren nådde inte bollen och i stället ställdes Nilsson som inte orkade hålla bort bollen från att gå i nät - men Nilsson får ta på sig detta mål också...



Matchen pågår.



Falkenberg: Nilsson - Brink Joza, Johansson, Karlsson, Ericsson - Söderström, Carlsson, Björkengren, Östlind - Peter, Chibuike

Hammarby: Wiland - Sandberg, Fenger, Magyar, Widgren - Bojanic, Djurdjic, Andersen - Kacaniklic, Johannsson, Tankovic