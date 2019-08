Bomben: Strandberg detaljer från Mellanöstern - Malmös nya miljoner

Han har gjort succé som utlånad till Örebro och svarat för åtta mål. Carlos Strandberg förlängde låneavtalet med Närkeklubben i juli månad till resten av säsongen - men ÖSK ser inte ut att få behålla anfallsstjärnan till november.När Örebro förlängde fanns det inskrivet i nya kontraktet att det hela skulle avbrytas om Malmö FF hittade en klubb att sälja till - och så ser det ut att bli.Saudiska Al-Hazem vill nämligen enligt Sportbladet låna in Strandberg under hösten och betala MFF runt fyra miljoner kronor för det. Detta ser ut att gå i lås då samma tidning uppger att det bara är detaljer från att bli klart. Skulle det sedan bli permanent övergång i vinter, ja då cashar MFF in ytterligare 11-12 miljoner kronor.Strandberg kom till MFF från Club Brügge sommaren 2017 för omkring tio miljoner kronor. Han har svarat för nio mål på 29 allsvenska framträdanden i den himmelsblåa dressen.