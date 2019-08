Slår tillbaka mot MFF-uttalandet: "Konstigt när de blev utspelade"

Djurgården pulvriserade AFC Eskilstuna på Tele2 Arena under gårdagskvällen och vann enkelt med 3-0. Efteråt pikade dock gästernas stjärna Adi Nalic, på lån från MFF, Stockholmslaget inför seriefinalen i Skåne på söndag."Jag har mött Malmö i år och de är en klass bättre", konstaterade Nalic för FD och fortsatte:"Har Malmö en bra dag och kommer igång såsom de gjorde i senaste Europamatchen hemma och mot Falkenberg, då är det stor chans att de kör över Djurgården helt. MFF är en klass bättre än dem. De har bättre spelare och fungerar på alla sätt och vis bättre som ett lag. Men det är svårt att säga, jag har inte analyserat Djurgården allt för mycket, men jag spelade mot dem precis så jag har någorlunda koll".Utspelet från Nalic får Djurgårdens Fredrik Ulvestad att häpna.- Konstigt att säga att Malmö är en klass bättre än oss när AFC blev helt utspelade i går. De förlorade med 3-0 och siffrorna kunde ha varit större. Men ja, det får stå för honom. Det var inte så att Malmö var klart bättre än oss direkt på Tele2 (1-1 för en månad sedan)... Vi får motbevisa honom helt enkelt, säger Ulvestad till FD och tillägger:- Först måste vi dock fokusera på cupmatchen mot Akropolis på torsdag, därefter är det fullt fokus på Malmö!Djurgården leder serien med tre poäng före just tvåan MFF. Stadion är redan utsåld till söndagens rysare och Ulvestad ser fram emot drabbningen.- En jättekul match att spela. Jag hoppas att vi lyckas göra en bra prestation. Det är Malmö som har pressen på sig. De var guldfavorit inför säsongen och förlorar de på söndag är de sex poäng bakom oss.Fyra spelare i Djurgården skulle vid gult kort mot AFC missa MFF-matchen på grund av avstängning, men såväl Elliot Käck, Jonathan Ring, Mohamed Buya Turay som just Ulvestad klarade sig.- Det var skönt haha. Jag var lite extra försiktig, men man kan inte tänka på det hela tiden och man måste fortfarande ligga på gränsen. Däremot ska man undvika att ta de onödiga varningarna, avslutar norrmannen.