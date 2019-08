Mardrömmen på Tele2 - tvingades till dubbla byten

STOCKHOLM.Det var Djurgården för hela slanten under den första halvleken hemma mot AFC Eskilstuna. Mohamed Buya Turay med ledningsmålet redan i den andra minuten på nick och kvarten senare utökade Marcus Danielson - kaptenen också han med pannan.Som om det inte vore jobbigt nog för nästjumbon tvingades två av lagets bästa spelare kliva av i slutet av första halvlek på grund av skador.I den 38:e minuten linkade kapten Anel Rashkaj av och in kom tränaren Nemanja Miljanovic son, Daniel Miljanovic, in i spel. I samma minut sparkades lagets poängkung Adi Nalic (4+3) fult ner av Jesper Karlström. Dif-mittfältaren fick syna det gula kortet - men kanske att han skulle ha visats ut där. Nalic kunde heller inte fortsätta och byttes i 45:e minuten ut.Nalic ersattes av den allsvenska debutanten Pontus Rödin, 19 år gammal.Följ FD:s rapportering från mötet på Tele2 HÄR!