FD:s utsände: "Precis vad MP behöver - vilket kap"

Kalmar gick till pausvila borta mot AIK med en överraskande tvåmålsledning. Alexander Jakobsen gjorde vackert 1-0 tidigt i matchen och FD:s Casper Nordqvist är imponerad av dansk-egyptiern som nyss kom på lån från Norrköping.

- Han är precis vad Magnus Pehrsson och Kalmar behöver och som de saknat. En offensiv kreatör. Vilket kap av smålänningarna, säger Nordqvist.



Medan Hammarby gjorde proceduren kort med Sundsvall i går fick AIK desto svettigare hemma mot Kalmar. Gästerna gick till halvtidsvila med överraskande 2-0-ledning där tvåan kom genom mittbacken Fidan Aliti som från nära håll utökade.



Om Kalmars 2-0-mål var lite fumligt efter en fast situation var 1-0 desto vackrare. Alexander Jakobsen, som nyligen kom på lån från IFK Norrköping, fintade sig in till ett bra skottläge och prickade in Kalmars ledningsmål i bortre krysset. Detta redan efter tio minuter och FD:s utsände Casper Nordqvist ropar ut Jakobsen som en succéaffär av Kalmar redan nu.



- Han är precis vad Magnus Pehrsson och KFF behöver och som de saknat. En offensiv kreatör. Vilket kap av smålänningarna, utbrister Nordqvist och fortsätter:



-Första halvlekens stora lirare var just Jakobsen. Sån fin teknik, hela tiden spelbar och ständigt finurlig med bollen. Fick inte plats i Norrköping, men oj vad viktig han kommer vara i Kalmar fram till avslutningen i november.