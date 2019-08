Bahoui till FD: "Orkar inte bry mig längre"

SOLNA. Återigen inledde Nabil Bahoui på bänken för AIK och comebackande stjärnan inte alls nöjd efter 2-1-förlusten mot Kalmar.

- Jag orkar inte bry mig längre, jag vill in och kötta. Jag orkar inte stå vid sidan mer, säger Bahoui till FotbollDirekt.se.



De flesta hade räknat in tre säkra poäng för AIK hemma mot bottenlaget Kalmar under söndagseftermiddagen, men smålänningarna överraskade stort och gjorde både 1-0 och 2-0 i första halvlek. Direkt efter paus byttes såväl Henok Goitom som Nabil Bahoui in i spel och bara fem minuter senare hade Gnaget reducerat genom Tarik Elyounoussi. Just Bahoui bakom detta.



Närmare än så kom dock inte AIK som kan vara hela fyra poäng bakom serieledande Djurgården om antagonisten vinner hemma mot AFC Eskilstuna i morgon.



- Vi har alla topplag kvar att möta så vi har det fortfarande i egna händer, men det är absolut inte godkänt. Vi är kända för vårt försvarsspel då vi inte släpper in enkla mål, men nu i de senaste matcherna har vi släppt in enkla mål. Vi måste korrigera det, säger Nabil Bahoui som är kritisk till sitt lags insats.



- Vi saknade energi och det får inte hända. Visst, det är tuff matchning, men de största klubbarna klarar av det. Då borde vi också göra det. Vi kan inte skylla på det. Det här var en dålig match, ett bottennapp. Fansen är besvikna och det är fullt förståeligt. Vi är också besvikna!



Hemvändande Bahoui fick precis som mot AFC Eskilstuna och i dubbelmötet mot Sheriff i Europa League-kvalet nu återigen inleda på bänken - något han är trött på då den fysiska statusen är tillräckligt bra för att kunna starta. I alla fall enligt honom själv.



- Nu är det bra och jag orkar inte bry mig längre. Jag vill in och kötta på! Tränarna vet bäst, men jag känner mig redo och jag orkar inte stå vid sidan något mer.



Ville du starta i dag?



- Jag vill alltid spela fotboll, men jag följer tränarnas instruktioner. De har alla siffror. Jag kanske inte är redo, de vet bättre. Det jag kan säga är att jag vill spela, men jag är säkert inte redo för 90 minuter.



Såväl i pausvilan som vid slutsignal buades AIK ut av hemmafansen mot Kalmar, något Bahoui inte har några problem med.



- Det är normalt, det är inte första gången som jag varit med om det. Ger man inte hundra blir det burop. Ger man däremot hundra trots förlust, då kanske det blir tyst. Men vi gav absolut inte hundra, vi gav inte ens Kalmar en match...