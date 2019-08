Här har du min 10-i-topplista på klubbarnas sista-minuten-köp.

Du fascineras varje år av att så många klubbar, spelare och agenter agerar i absolut sista stund.

Istället för att göra allting klart en vecka innan.

Jag vet förstås att det finns en hel del incitament spelare, agenter och klubbar som innebär att att det blir så, men ändå. Alla klubbpotentater talar ofta varmt om trygghet, långsiktighet och en tro på sin idé.

Sen kan de handla spelare kvart i tolv i nån sorts panik. Och hoppas att det kan vara lösningen på allt.

Tre klubbar, IFK Norrköping, Sirius och Falkenberg, tog inte in enda spelare under det här fönstret. Trots att exempelvis Norrköping sålde allsvenskans skytteligaledare, Jordan Larsson.

AFC Eskilstuna, å andra sidan, hämtade in i stort sett en helt nya startelva. Åtta spelare, varav några signade i absolut sista stund.

När du ska bedöma köpen i sommarfönstret så måste du också gå på vilken status spelaren har här och nu, inte vad det kan bli i ett längre perspektiv.

Där råder den en skillnad jämfört med vinterköpen, de kan du skola in under en längre uppbyggnadsperiod. De här nyförvärven slängs rakt in i pågående spel.

Det är därför ett viktigt kriterium som jag utgått från när jag gjort min ranking.

Erkänner också att det är svårt att ha hundra koll på hur vissa "okända" nyförvärv står sig. Vad vet vi om Blair Turgott från Maidstone United (till Östersund), spanjoren Marc Mas Costas från UE Olot (Sundsvall) eller Soya Takahashi, en japan som trots allt kommer från en hel säsong i J-League till AFC?

Svar: Inte mycket

På så vis är delar av den här marknaden lite som att köpa något på nätet, du vet inte om det håller förrän du använt köpet ett par gånger.

Men om de jag vet lite mer och deras status, här är min ranking:

1. Nabil Bahoui, AIK

Känns som det överlägset bästa sommarköpet av av all.

Han har kapacitet att vara en av allsvenskans bästa spelare, han vet exakt vad han ger sig in i, han har gjort ett val att skriva ett lite längre kontrakt och han behövs en halvtimme för att acklimatisera sig.

3. Aron Johannsson, Hammarby

Skadebekymmer på senare tid, men ändå en spelare som för inte så längesen gjort över 50 mål i Bundesliga, Eredivisie och danska Superligan.

Dessutom en hel del spel i Europa League för AZ, där han ofta var ena startspelare.

Och har redan hunnit visa att han är redo.

3. Hosam Aiesh, IFK Göteborg

Förra året var han en av ligans i särklass bästa kantspelare. Nu har han kört fast en aning i ÖFK, liksom hela det laget, och det känns som om han gör helt rätt val genom att snäppa upp ett steg i allsvenskan. Jag tror han kommer att fungera utmärkt i den fotboll som Poya Asbaghi vill spela.

4. Jonas Knudsen, Malmö FF

Daniel Andersson har gjort en del misslyckade stora köp på senare år, men han kan sina danskar och de har varit att lita till. Knudsen är i sina bästa stunder på gränsen till A-landslaget och har kapacitet att stärka Malmös trebackslinje avsevärt.

5. Curtis Edwards, Djurgården

Av någon anledning ser det sällan ut som om Edwards är någon större spelare. Men han levererar och han är den ultimata allsvenska spelaren, en smart hårt arbetande spelare som kan ta jobbet bakåt men också leverera en del mål. Djurgården kommer få mycket nytta av Edwards och dessutom på en gång.

6. Felix Beijmo, Malmö FF

En lite chansning, såklart. Med tanke på att han inte spelat a-lagsfotboll sen han kom till Werner Bremen. Å andra sidan är detta ett lån på ett halvår, inte mer än så. MFF behöver fler och bra alternativ på sin högerkant och Beijmo kommer gör allt för att visa att han borde fått chansen i Bremen. Den hungern är inte att förakta här.

7. Gustaf Nilsson, Häcken

Supertalangen från Falkenberg som valde att dra till Bröndby när jag tyckte att han borde ha förädlats något år till i ett av de bättre allsvenska lagen. Nu hamnade han i en lånekarusell i Danmark istället. Men han har ändå fått speltid i högstaligan och visade under U21-tiden att han har något. Jag tror den 1.95-långa forwarden kommer bli en rätt jobbig "överraskning" för många i allsvenskan under hösten.

8. Tobias Sana

Började väldigt bra när han kom till Danmark, men har successivt dalat en aning. Som i Malmö. Men har han harmoni är det här en ypperlig allsvensk spelare och jag tror han kan hitta en fin roll i Blåvitt.

9. Dzenis Kozica, AFC

Fick inte riktigt till det i Djurgården, men är en väldigt bra spelare i god form och här tror jag att Eskilstuna kan ha gjort ett klipp. Kozica kan definitivt vara en spelare som KAN göra skillnad på allsvenskt spel eller inte.

10. Emir Kujovic, Djurgården

10:a? Den mest omtalade sommarvärvningen, är han inte bättre än så?

Jo, det är han. Sannolikt. Kanske.

Allsvensk skyttekung 2016, men sen rakt ned i ett stort svart hål i Belgien, förvisso truppspelare i Fortuna Düsseldorf men blott fyra matcher från start i Zweite Bundesliga sen han lämnade Sverige 2016. Och den senaste starten var i november 2017. Varför?

Ingen kan ta ifrån Kujovic vad han gjorde i allsvenskan senast han var här. Men var står han idag? Blir han en förstärkning redan under den här hösten för ett Djurgården med relativt tunn forwardsbesättning?

Det är lite för många frågor för att inte ana att det här var en prestigevärvning mer än något annat.