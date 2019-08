IFK:s miss - "Pinsamt fel"

Alexander Jallow såg länge ut att vara klar för IFK Göteborg - men affären sprack och spelaren blev kvar i Jönköping Södra.

- Det har blivit ett pinsamt fel i maskineriet, säger sportchefen Kennet Andersson till GP.



Jönköpings Södra-backen Alexander Jallow rapporterades vara klar för IFK Göteborg, men flytten blev aldrig av och under tisdagen kom han till spel för J-Södra när laget besegrade Syrianska med 3-1 i superettan.



Göteborgs-Posten uppgav att det under onsdagen låg ute en nyhet på IFK:s hemsida med rubriken: "Jallow klar för IFK Göteborg". Enligt GP hade artikeln den 8 augusti som publiceringsdatum, dock togs den bort illa kvickt.



- Det har blivit ett pinsamt fel i maskineriet på något sätt. Man förbereder om i fall att saker blir klara. Sedan är det är inget att sticka under stol med att det var nära med en övergång, säger Blåvitts sportchef Kennet Andersson till GP.



Det blev som sagt ingen Jallow i Blåvitt men IFK Göteborg lyckades ändå värva Hosam Aiesh och Tobias Sana under transferfönstret.