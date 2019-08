TV: Här är veckans snyggaste mål i Ettan

ETTAN NORRA

Rynninge IK - BK Forward 2-1

Gefle IF - Vasalunds IF 3-3

Carlstads United - Nyköpings BIS 2-1

Akropolis IF - Karlslunds IF 4-3

Karlstad BK - Team TG FF 3-0

Sollentuna FF - Bodens BK 2-3

Umeå FC - IF Sylvia 1-1

FC Linköping City - Sandvikens IF 1-3

ETTAN SÖDRA

Assyriska Turabdin - Torns IF 1-0

Tvååkers IF - Lindome GIF 1-0

Lunds BK - Utsiktens BK 2-1

Skövde AIK - Oskarshamns AIK 3-0

Landskrona BoIS - Ljungskile SK 1-1

IK Oddevold - Åtvidabergs FF 3-1

IFK Värnamo - FC Trollhättan 5-1

Kristianstad FC - Eskilsminne IF 1-3