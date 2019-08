Mjällbys allsvenska vittring: "Ett jätteintresse"

Mjällby är ny serieledare i superettan. Sportchefen Hans Larsson har jobbat hårt i sommar och presenterat flera stora nyförvärv. Är det all in på uppflyttning som gäller?

– Klart att alla lag som är med där uppe siktar på att försöka gå upp, säger han till FotbollDirekt.se.

2-1 borta mot Gais i går.

Detta samtidigt som Varberg tappade poäng ännu en gång. Nu är det Mjällby från Listerlandet som leder superettan. Detta som nykomling.

Fotbollsfebern är i Blekinge för att stanna den här hösten och den sportsliga ledningen har jobbat hårt i sommar.

Jesper Löfgren lånades in från Brann, Michael Omoh hämtades in från Örebro och på sluttampen av fönstret kom Charbel Georges (senast i Sirius) och Erik Pärsson in från grekiska OFI Kreta.

Just Pärsson hoppade in och avgjorde mot Gais. Sportchefen Hans Larsson kan inte vara annat än nöjd med lagets trend och nyförvärvens betydelse.

– Erik gjorde mål på sin första bolltouch så det var lyckosamt får man säga. Det betyder såklart mycket för laget att få in erfarenhet Jesper (Löfgren) som är ung men som varit hos oss innan. Erik och Charbel är inte så gamla men har rutin och Omoh har många allsvenska matcher på sitt cv. Det är klart att är spetsspelare som betyder mycket när det drar ihop sig här i höst, säger han till FotbollDirekt.se.

Är det all in på allsvenskan nu?

– Klart att alla som är med där uppe siktar på att försöka gå upp. Det har inte varit något uttalat mål, mer som en bonus, så vi får se hur länge vi kan vara med där uppe. Men det är klart som tusan att det är roligt att vara med och tampas där uppe, vi får se hur långt det räcker.

Hur har ni haft råd att göra de nya värvningarna i sommar?

– Vi har egentligen bara ersatt spelare som försvunnit. Vi hade två islänningar och ett par till som lämnat, sen är det någon extern som varit med och finansierat Omoh och Pärsson. Men det här belastar inte Mjällbys ekonomi.

Hur uppelever du trycket nu när ni är med och slåss i toppen. Är det fotbollsfeber på stan?

– Det är snarare en liten by... men det är jätteintresse. Det märker vi! Det är det alltid kring Mjällby men det är klart att det är extra kul när vi varit nere i avgrunden och vänt.

Vad säger du om ert tabelläge?

– Nja, men det är många lag som är med om det. Jönköping och Norrby är på uppgång och det kommer säkert att skifta en del. Det är elva omgångar kvar och vi är jätteglada att Mjällby är med och slåss om det. Vi ska göra allt för att hålla oss kvar i toppen.