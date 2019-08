Helsingborg kan plocka från toppklubb i Tyskland

Helsingborg storsatsar i sommar. Enligt uppgifter till Kvällsposten är man nu intresserade av Borussia Dortmunds 18-årige Tashreeq Matthews.

Helsingborgs IF har blandat och gett under inledningen utav allsvenskan. Skåningarna fick en ganska rejäl moralhöjning i och med Henrik Larssons hemkomst. Men den allsvenska tabellelvan har på den senaste tiden tyvärr fallit tillbaka till en mindre bra form- något man hoppas kunna ändra på genom att plocka in förstärkning.



HIF har denna sommar varit väldigt aktiva på transfermarknaden då man plockat in Alhaji Gero, Anders Lindegaard, Daniel Hafsteinsson, Tobias Mikkelsen och Ibrahim Bancé. Men det verkar som om man ännu inte är klara.



Enligt uppgifter till Kvällsposten ska man nu vara intresserade av Borussia Dortmunds sydafrikanske mittfältstalang Tashreeq Matthews. 18-åringen representerade holländska Utrechts andralag den förra säsongen.