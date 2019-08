AVSLÖJAR: Tätnar kring Karlström - beredda lägga bud till Djurgården

Han gör sitt bästa år i Djurgården, Jesper Karlström. Efter ankomsten från Brommapojkarna inför 2015 års säsong hade mittfältaren länge svårt att ta en ordinarie plats, men i fjol fick han sitt stora genombrott då mittfältaren växte ut till en bärande spelare för Stockholmsklubben.I år har Karlström varit tokgiven i Kim Bergstrands och Thomas Lagerlöfs Djurgården som alltså leder allsvenskan efter 18 spelade omgångar.Efter målet mot Malmö FF i mitten av juli rapporterade Expressen att 2.Bundesliga-klubben Darmstadt fanns på plats för att slutscouta Karlström. Någon affär blev det inte - men FD kan avslöja att intresset för 24-åringen fortsatt är stort från utlandet.Klubbar i just tyska andraligan, engelska Championship och ryska Premier League följer Karlström och är beredda att lägga bud på spelaren som bekant bara har ett halvår kvar på kontraktet.Djurgårdens sportchef Bosse Andersson var i en intervju med FD i början av sommaren tydlig med att han vill förlänga med Karlström och det har rapporterats om att en lösning är nära.Expressen har tidigare skrivit att Djurgården i sommarfönstret vill ha fem miljoner kronor för att släppa Karlström.



Mittfältarens agent Per Jonsson säger så här till FD om nya utlandsintresset för sin spelare.



- Jag vill inte kommentera det här just nu, men klart som fasen att Karlström gjort det jävligt bra. Det är inget snack om det och inte heller konstigt att intresset för honom är stort. Men nej, jag kan inte kommentera detta i nuläget, konstaterar Jonsson under fredagen.

Serieledande Djurgården tar emot Sirius i morgon. Då kommer Karlström inte att finnas med som mot Elfsborg i måndags drog på sig sjätte gula kortet för säsongen och är därmed avstängd.