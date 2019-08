Sirius förstärker - “Ett enkelt val”

Sirius förstärker inför den allsvenska slutspurten och plockar in André Österholm.

Den 23-årige mittfältaren har signerat ett 2,5-årsavtal med Uppsalalaget.



Den offensiva mittfältaren har under de senaste två och ett halvt åren spelat fotboll i spanska CF Alondras. Efter att kontraktet med klubben löpte ut under sommaren har spelaren varit klubblös och så sent som i förra veckan provtränade 23-åringen med Djurgården, något som FD rapporterade om.

Det blev dock inget med Blåränderna.

Istället har Österholm skrivit på ett kontrakt med Sirius som sträcker sig över säsongen 2021.



– Det var ett ganska enkelt val för mig, jag ser på fotboll precis som tränarna gör. Jag kom hit och hade ett bra möte med tränarna och Ola, och fick en väldigt bra känsla av Sirius. Det är ett bra lag som spelar i allsvenskan och spelar fin fotboll, men de är också på väg någonstans. Den resan vill jag vara med på, berättar mittfältaren.

Så här säger sportchef Ola Andersson till klubbens officiella hemsida :

– Vi får in en ung och skolad spelare med mycket energi, som vi följde när han var i AFC och som har utvecklats under sin tid i Spanien. Han är en kombinationsspelare som kan spela i alla fyra offensiva positioner.

Efter att ha lämnat moderklubben Enskede för Athletic FC i division 3 debuterade André Österholm för AFC United i Division 1 Norra 2014, och var med om avancemanget till Allsvenskan 2016 innan han gav sig iväg till Spanien. Där har han representerat tre olika klubbar i tredje- och fjärdedivisionerna.

– Det har varit en speciell resa, jag har tagit en resa som inte många andra har tagit. Nu kände jag att det var dags att komma tillbaka och visa upp mig i Allsvenskan och jag tror det kommer att bli riktigt kul, säger nyförvärvet till Sirius officiella hemsida.

André Österholm kommer att bära tröja nummer 11 och gör sin första träning med laget under onsdagen.