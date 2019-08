FEM SNABBA: "Slutet i Bajen - och han vet om det"

FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER KALMAR - HAMMARBY 2-2

Davor Blazevic utvisad för Hammarby. Spelar han något mer?

- En extremt svajig insats som kommer att kosta honom en startplats framöver. När han visades ut såg man besvikelsen i målvaktens ögon - för han vet själv om att slutet som förstakeeper i Bajen nu är ett faktum. Johan Wiland är tillbaka och kommer inte att sitta bänk något mer.

Blazevic stressad av Wilands comeback?

- Det såg ju nästan ut så med tanke på att det inte gick att känna igen den annars så stabile Blazevic. Jag menar, Bajen ska ju vara glada över att det inte stod 1-1 i paus med tanke på att Blazevic kom ut helt fel på ett inlägg och bjöd Romario på ett jätteläge. Att Mads Fenger lyckades, via ribban, nicka undan på mållinjen var ju ren flyt. Coolt med Wiland dock som först i veckan började träna för fullt och som i dag fick hoppa in i hetluften igen!

Men att Bajen skulle tappa en tvåmålsledning, det såg man inte komma?

- När Blazevic åkte ut tänkte man att KFF skulle kunna komma tillbaka, men när Muamer Tankovic nästan direkt kontrade in 2-0 - ja då hade jag räknat in femte raka segern för Hammarby. Straffen med tio minuter kvar, som absolut inte var någon straff när Maxwell sprang rakt in i Alexander Kacaniklic, gav KFF energi. Utan den straffen hade nog Bajen klarat av detta. Henrik Löfkvist stark i luften och nickade in 2-2 i 84:e minuten. Stark upphämtning av Kalmar och oj vad viktig poäng.

Åtta minuters tilläggstid, men Hammarby fick aldrig till någon forcering?

- Nej, i stället var det KFF som höll i bollen merparten av tilläggstiden. Inget av lagen var särskilt nära ett segermål - detta trots att båda var ute efter tre poäng.

Hammarbys fyra matchers långa segersvit bröts samtidigt som KFF tog en efterlängtad pinne. Hur tror du 2-2-resultatet kommer påverka de två klubbarna framöver?

- Vinner Djurgården i morgon har Hammarby fem poäng upp till tredjeplatsen - och det är ju ändå ganska mycket. Kalmar klättrade nu upp från nästjumboplats till att ligga på kvalplats - detta tack vare bättre målskillnad än AFC. Att Magnus Pehrssons manskap fortsatt behöver plocka poäng framöver råder det knappast några tvivel om...