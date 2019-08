Sparkades för sju år sedan - succé direkt i comebacken

- J

ust då var man besviken och tyckte att föreningen var naiv. Men jag har inget otalt med Gauthiod, vi har till och med träffats i efterhand för att diskutera lite saker

, säger Strind i en intervju med tvgfotboll.com

Sju år senare är 46-åringen åter som tränare i söderettan men nu för Skövde AIK. Inför årets säsong ett bottenlag enligt många experter. Men Skövde AIK har överraskat och ligger med 16 omgångar på en andraplats i tabellen.

Efter ett sommaruppehåll drar Ettan Södra igång igen till helgen.

För Skövdes del väntar en seriefinal mot tabellettan Ljungskile på bortaplan. Ett lag som Skövde besegrade med 2-1 i när lagen möttes i våras.

- Vi är väldigt förväntansfulla inför omstarten av serien och mötet med Ljungskile. Det kommer bli en tuff match men vi räds inga utmaningar och ska ge dem en match, berättar han.

Skövde är ett av seriens bästa lag defensivt med 13 insläppta mål på 16 omgångar och i hälften har man hållit nollan.

- Vi har en väldigt solid defensiv. Nu har vi visserligen tappat målvakten Jeffrey Gal (till Degerfors). Men defensiven i övrigt är bra och vi har ett starkt mittbackspar där lagkaptenen Andreas Uusitalo kamperar ihop med Hannes Fritzon.

Det två senaste säsongerna har laget slutat tia och elva.

I år ser det betydligt ljusare ut. En bidragande orsak är den stabila defensiven men även att man har kunnat fylla på med yngre spelare från föreningens egna led.

- Vi har plockat in en del spelare som är födda 2000. Klubben och tränarna gör ett jättejobb med att utveckla klubbens yngre spelare. Det är det väldigt hungriga och har en enorm disciplin, vilja och motivation vilket gör det lätt att arbeta med dem när det kommer upp i A-laget.

Under sommaren stod det dock klart att man tappar Gustaf Norlin till Varberg efter den här säsongen. I övrigt har Jeffrey Gal (Degerfors) Gani Gerxhaliu (IFK Tidaholm), Emil Ring (IFK Lidköpings FK, lån) försvunnit.

Under sommaren har man plockat in Oscar Lennerskog (Örebro SK U19) och Nattnael Zerai (IF Elfsborg U19).

- Att en ung spelare som Gustaf Norlin lämnar oss för ett superettan-lag sporrar det yngre som ser att det finns goda chanser att avancera till andra lag och spel i högre divisioner. Jag tycker division 1 fungerar alldeles utmärkt som ett skyltfönster på det sättet.

Målsättningen inför den här säsongen har enligt Strind varit att bibehålla sin plats och etablera sig i söderettan.

- Det har gått oväntat bra och jag hoppas att vi kan fortsätta som vi gjort under vårsäsongen. Förhoppningsvis kan vi röra om i grytan bland topplagen. Hur långt det räcker får vi se. Det finns oerhört många lag och även om det låter som en klyscha är det här en serie där alla kan slå alla.

Ljungskile finns med på tränarens lista över seriens bästa lag. Men det finns fler han vill lyfta fram:

- Jag tycker Landskrona BoIS är väldigt skickliga, de spelar en fartfylld fotboll och det gillar jag. Sen är ju Utsikten väldigt bra hemma på sin konstgräsmatta. Även Oskarshamn är bra trots att de tappat en hel del spelare.