Helsingborg har varit väldigt aktiva på transfermarknaden den här säsongen. Två spelare ut och fyra in, ändå vill man förstärka ytterligare. Det bekräftar huvudtränare Henrik Larsson och spelande sportchef Andreas Granqvist. Igår förl

AIK gjorde jobbet på Friends då man besegrade ett på uppåtgående Helsingborg. Vinsten innebär att man nu hakar på Malmö FF i toppstriden. FD:s Adriano Visconti vill sätta ett extra plus för Chinedu Obasi. – Vilken spelare han är när de

Helsingborgs IF har gjort klart med sitt fjärde nyförvärv. Den Premier League meriterade målvakten Andres Lindegaard är nu klar. Det skriver man på sin hemsida. Helsingborg har haft det svårt på målvaktsposten eftersom Pär Hansson sedan

Idag stod det klart att Helsingborgs IF värvat islänningen Daniel Hafsteinsson. Mittfältaren har nu skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 3,5 år. - Jag ser fram emot att träffa fansen och blickar mot bra tider, säger Hafsteinsson ti

Andri Bjarnason och Rasmus Jönsson är sålda. Trots det gör Helsingborg resultat under nye tränaren Henrik Larsson - och nu kan förstärkning vara på gång. HIF testar anfallaren Fatawu Safiu, 25, från Ghana under den här veckan. Sedan tid

En ny målvakt kan vara på väg in för Helsingborg. Nackskadan på Pär Hansson har varit långvarig. Enligt tidningen HD så kan nu danske Anders Lindegaard bli klar. Helsingborgs Dagblad skriver i eftermiddag att den danske målvakten har tr

Helsingborgs IF fortsätter att rekrytera. På onsdagen gjorde man klart med ett lån av mittfältaren Ibrahim Bancé från Burkina Faso. – Alla parter ser detta som en väldigt bra överenskommelse, säger HIF:s ordförande Krister Azelius till

Igår (måndag) spelade Helsingborgs IF mot Elfsborg, matchen slutade 1-1 efter att lagkaptenen Andreas Granqvist bränt en straff. –Det är för dåligt, den ska vara högre upp och sitta i nättaket, sa Granqvist till C More i halvtid. Hels