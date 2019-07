Mot Kalmar avgjorde Marcus Danielson. Mot Häcken var det mittbackskollegan Jacob Une Larssons tur. Hans mål i den 79:e minuten var förlösande och Djurgården plockade poäng i guldstriden.

– Jag fattade inte riktigt att jag fick bollen utan viftade bara i väg någonting, säger Une Larsson till C More.

Det saknades inte chanser för Djurgården. Astrit Ajdarevic borde kanske gjort ett mål. Det borde kanske även Mohamed Buya Turay.

Men det skulle dröja till minut 79 innan Peter Abrahamssons Häcken-nolla sprack. Jacob Une Larsson blev lämnad fri och stötte in 1-0.

– Jag fattade inte riktigt att jag fick bollen utan viftade bara i väg någonting. Jag blev rätt chockad att jag kom så fri, säger Une Larsson till C More.

På tilläggstid fastställde Edward Chilufya slutresultatet till 2-0. Ett rättvist sådant sett till målchanserna i matchen.

– Det var en ganska trevlig historia från första början. Vi visste att de kom från Europaspel och att de kunde påverkas lite mer av hettan. Vi försökte dra fördel av det. Det var en liten stund som vi släppte in dem i matchen, säger Une Larsson till C More.

I och med Malmö FF:s 0-0-match mot Östersund är Djurgården bara två poäng från MFF och AIK i delad serieledning. Detta med en match mindre spelad.