Malmö FF hindrade Djurgården från att närma sig serieledarna i går. I stället har skåningarna fortsatt ett järngrepp om förstaplatsen. FD:s Casper Nordqvist ser ett MFF i år som bara ska vinna guld.

– De kan inte misslyckas i årets allsvenska. Inget lag kommer komma förbi MFF denna gång, säger Nordqvist.

Från det att Uwe Rösler tog över Malmö FF under VM-uppehållet i fjol har Malmö FF varit allsvenskans bästa lag. Skåningarna manglade (nästan) allt och alla under sommaren och hösten. Med samma poängsnitt under Magnus Pehrsson under våren hade Malmö vunnit SM-guld, inte AIK.

Men den katastrofala våren gjorde att MFF inte lyckades komma ikapp de svartgula från huvudstaden, men i år är det andra bullar. Visserligen bara en poäng på de två första matcherna för skåningarna, men därefter har mesta mästarna varit en maskin.

Jag kan inte se något lag passera Malmö i år. Nej, inget lag kommer komma förbi MFF denna gång. Krysset borta mot Djurgården var bra, det var Djurgården som behövde vinna matchen – inte Malmö.

Djurgården hade vid seger i går och en trepoängare i hängmatchen varit ikapp MFF, men nu är det fortsatt sex poäng och då ska lagen mötas i Malmö i slutet av augusti – MFF som ju är URSTARKA hemma! Guldet kan Djurgården i långa loppet glömma och AIK, som har en match mer spelad än MFF och ändå tre poäng bakom, känns heller inte tillräckligt slagkraftiga för att rubba Röslers gäng i år.

Det som jag imponerades främst av i går var nog trebackslinjen med Franz Brorsson, Rasmus Bengtsson och Oscar Lewicki. Den sistnämnde utmärkte sig extra och som han konstaterade för mig hölls Djurgården borta från farliga chanser.

Väldigt tråkigt med Arnor Traustasons skada, men ändå lugnande att det inte rörde sig om något benbrott. Detta är en spelare som är väldigt viktig med sin löpkapacitet och energi, det märkte vi inte minst i höstas under Europa League-gruppspelet då Rösler i inledningen valde att spela islänningen som släpande anfallare. Oj vad han sprang!

Ersättare nu blir naturligtvis Erdal Rakip som hade varit tokgiven i vilket annat allsvenskt lag som helst. Rakip var väldigt bra i Europa League-kvalet i torsdags, vad nu det säger med tanke på det dassiga nordirländska motståndet, men Rakip kommer göra det bra i Traustasons ställe.

En annan som låg bakom mycket framåt för MFF mot Ballymena United var Guillermo Molins. I går mot Djurgården hann han bara vara på planen i tre minuter under sitt inhopp innan anfallaren rullade in ledningsmålet för MFF. Molins nu uppe på fyra ligamål på 13 matcher, varav fem från start. Det är en balja färre än Marcus Antonsson – men då har Antonsson spelat 15 matcher och startat i elva av dessa. Det känns som att Molins är förtjänt av att vara en startman på Antonssons bekostnad nu, även om jag verkligen gillar Antonsson. Markus Rosenberg är givetvis så given man kan vara så länge han är frisk och kry!