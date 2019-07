Foto: Bildbyrån

Efter 104 matcher i Elfsborgströjan lämnar mittbacken Joakim Nilsson klubben för spel i den tyska andradivisionen. Det bekräftar Elfsborg idag.

– Att få den här chansen känns fantastiskt men samtidigt finns baksidan med att jag måste lämna tryggheten och känslan jag har för IF Elfsborg som förening, säger Nilsson på Elfsborgs hemsida.

Det var säsongen 2016 som Joakim Nilsson kom till Elfsborg från GIF Sundsvall. Sedan dess har han varit en viktig kugge i boråsarnas backlinje.

I dag står det klart att han säljs vidare till Arminia Bielefeld i den tyska andraligan.

– Det är blandade känslor. Jag har trivts jättebra här och har fått en fin utveckling i IF Elfsborg. Samtidigt har det varit min dröm sedan jag kom hit att försöka få möjligheten utomlands. Att få den här chansen känns fantastiskt men samtidigt finns baksidan med att jag måste lämna tryggheten och känslan jag har för IF Elfsborg som förening, säger Nilsson på Elfsborgs hemsida.

Klubbchefen Stefan Andreasson:

– Självklart kommer Joakim att vara saknad men vi känner också en stolthet att vår verksamhet återigen har kunnat utveckla en spelare för att kunna gå vidare på rätt sätt till utlandet, då spelarförsäljningar är en del av vår verksamhet. Joakim är en fantastisk person och har varit ett föredöme för hur man skall agera som professionell fotbollsspelare under sin tid hos oss. Vi riktar ett stort tack till Joakim från hela IF Elfsborg och önskar han all framgång i sin fortsatta fotbollskarriär.